In occasione dell’IFA 2022 l’azienda presenta le nuove cuffie true wireless Jabra Elite 5 progettate per rimanere concentrati su ciò che conta, grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida, e per godersi la musica e altri contenuti nel tempo libero.

Il design ergonomico delle cuffie Jabra Elite 5 garantisce inoltre un’ottima vestibilità, rendendo le prestazioni dell’ANC ibrida meno condizionate dal posizionamento degli auricolari nelle orecchie. Le cuffie Jabra Elite 5 adottano una tecnologia a 6 microfoni, per chiamate sempre chiare anche in caso di vento, mentre gli altoparlanti da 6 mm e i codificatori SBC, AAC e Qualcomm aptX garantiscono una qualità audio eccellente. Jabra ha collaborato con Spotify per offrire agli utenti la funzione Spotify Tap Playback, inoltre il prodotto offre fino a 7 ore di riproduzione con l’ANC attivato e 28 ore complessive ricaricando gli auricolari tramite l’astuccio. Le cuffie true wireless vantano anche un’equalizzazione personalizzabile e sono in grado di resistere alla pioggia, grazie al livello di protezione IP55. Caratteristiche e specifiche principali delle cuffie Jabra Elite 5 Cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida con tecnologia Qualcomm QCC3050 Bluetooth

Tecnologia di chiamata a 6 microfoni con soppressione del rumore del vento

Potenti altoparlanti da 6 mm per un suono avvolgente

Equalizzazione personalizzabil e e funzione Spotify Tap Playback

Fino a 7 ore di autonomia con l'ANC attivato (fino a 28 ore con la custodia di ricarica wireless)

Google Assistant e Amazon Alexa integrati per un’assistenza in movimento e a mani libere

Facile accoppiamento con Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair

Bluetooth Multipoint per mantenere la connessione a due dispositivi contemporaneamente

Livello di protezione IP55 contro polvere e acqua

Audio Qualcomm aptX Disponibilità e prezzi delle cuffie Jabra Elite 5 Le cuffie TWS Jabra Elite 5 sono disponibili presso i rivenditori selezionati nelle colorazioni beige oro e nero titanio al prezzo di vendita suggerito 149 euro. Il prodotto è acquistabile anche su Amazon.