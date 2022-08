È sempre più alto il numero di produttori che ha scelto di non inserire un caricabatterie nella confezione di vendita dei propri smartphone. Ecco dunque che molti utenti sono costretti ad acquistare separatamente un alimentatore, soprattutto se quelli degli smartphone precedenti avevano una potenza ridotta.

Con l’offerta odierna di TomTop, noto store online che spedisce anche nel nostro Paese, potete portarvi a casa un caricabatterie targato Xiaomi a un prezzo davvero niente male.

Caricabatterie Xiaomi da 67 W

Il caricabatterie che vi segnaliamo oggi è prodotto da Xiaomi ed è dotato di un singolo connettore USB Type-A, con cavetto incluso nella confezione di vendita. Offre una corrente massima di 6A e una potenza massima di 67 watt (20V – 3,25 A), offrendo quindi un’elevata carica rapida per tutti quei dispositivi che la supportano.

Il circuito elettronico intelligente di cui è dotato il carica batterie Xiaomi è in grado di rilevare il dispositivo connesso, erogando di conseguenza la giusta potenza, in maniera stabile e rapida. Il produttore cinese ha inserito numerosi sistemi di sicurezza, per evitare surriscaldamenti e corto circuiti, utilizzando materiali ignifughi che scongiurano qualsiasi problema di sicurezza.

Oltre che per la ricarica rapida dello smartphone, il caricabatterie Xiaomi da 67 watt può essere utilizzato anche per alimentare carica batterie wireless ad alta potenza, tablet o notebook, il tutto in maniera sicura ed efficiente.

Il dispositivo è dotato di connettore per le prese cinesi ma il venditore include nella confezione di vendita anche un adattatore per le prese italiane, così da utilizzarlo senza problemi anche nel nostro Paese.

Attualmente il carica batterie è offerto a soli 22,92 euro, utilizzando il codice sconto TCXIAOMI. Il prezzo include sia l’IVA che le spese di spedizione e gli eventuali dazi doganali all’arrivo della merce in Italia. Potete acquistarlo su TomTop utilizzando il link sottostante.

Acquistate il caricabatterie Xiaomi da 67 Watt

