È un periodo particolarmente caldo per il campo della tecnologia, questo. Un po’ per IFA 2022, un po’ per l’imminente Far Out di Apple e un po’ anche per le tante offerte che, come ogni anno, si susseguono per il prossimo rientro a scuola. Buona parte del palcoscenico odierno, tuttavia, se lo prende la prima TV OLED pieghevole di LG, un prodotto decisamente interessante perché innovativo, secondo il produttore finanche rivoluzionario.

Si chiama LG OLED Flex LX3 e, oltre a essere un televisore molto bello, definito e moderno, si distingue perché creato appositamente per i videogiocatori, e soprattutto perché dotato di uno schermo pieghevole, grazie a una curvatura variabile che permette di passare da un arco a zero fino a una 900R alla bisogna. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli.

Caratteristiche e particolarità di LG OLED Flex LX3

LG lo ha presentato al pubblico per la prima volta proprio in queste ultime ore, in occasione di IFA 2022. LG OLED Flex LX3 è una smart TV dotata di uno schermo da 42″ con tecnologia OLED evo che garantisce una fedeltà al colore pari al 100% (CIE DE2000), tempi di risposta bassi (0,1 ms) e input lag ridotti al minimo. Presente il supporto al Dolby Vision per i giochi in 4K a 120 Hz, le funzioni HDMI 2.1, la frequenza di aggiornamento variabile (VRR) e la modalità automatica a bassa latenza, oltre alla certificazione AMD FreeSync Premium e la compatibilità con G-SYNC.

Ma la chicca di questo LG OLED Flex LX3 sta nella curvatura variabile del display, una chicca che dà la possibilità agli utenti di personalizzare l’arco in vario modo e in autonomia a seconda dei contenuti visualizzati. Da una parte ci sono i due preset gestibili dal tasto dedicato del telecomando, dall’altra la regolazione manuale che permette di scegliere il grado di curvatura attraverso delle correzioni del 5%, per un totale di ben 20 opzioni differenti.

Utili anche le regolazioni in inclinazione (verso il basso fino a 10° o verso l’alto fino a 5°) e in altezza grazie al supporto che fornisce uno spettro di circa 140 mm e integra anche un sistema di illuminazione posteriore che può funzionare anche in sincronia con i contenuti multimediali riprodotti sullo schermo, sia video che audio.

Sotto il cofano della TV LG OLED Flex LX3 c’è poi un processore intelligente α9 Gen 5, degli algoritmi specifici che lavorano per offrire un comfort di visione ottimale (presente la certificazione UL anti-sfarfallio e anti-bagliori molesti) che, assieme al rivestimento SAR (super antiriflesso) riduce le distrazioni visive e migliora l’esperienza d’uso.

Per il resto, c’è da segnalare la funzione di ridimensionamento delle immagini per i giochi, accessibile dalla Game Dashboard di LG, la presenza dell’app Game con screensaver, scorciatoie, elenchi dei dispositivi esterni connessi e altro, il Game Optimizer, la modalità Multi View per vedere in contemporanea i contenuti provenienti da due fonti diverse, lo Switching Hub per usare il microfono integrato e gli altri dispositivi connessi via USB con PC collegati tramite HDMI, oltre alle tecnologie audio che comprendono AI Game Sound e il Dolby Atmos, per trarre il meglio dagli altoparlanti da 40 W integrati.

Prezzi e disponibilità di LG OLED Flex LX3

LG OLED Flex LX3 è stato lanciato proprio oggi e sarà esposto a IFA 2022. Per ora mancano le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità italiana, che ci aspettiamo arrivino a stretto giro considerando che è stato presentato ufficialmente in Europa. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

