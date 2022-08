Non è un mistero che il settore dei pieghevoli sia per certi versi la prossima frontiera del settore smartphone e non solo. Lo dimostra l’interesse nei confronti degli schermi flessibili da parte dei produttori (e ora anche del pubblico), e lo provano anche dispositivi di altra natura presentati a IFA 2022, come la TV Flex di LG e, ancor più, ASUS Zenbook 17 Fold OLED.

È quest’ultimo un vero e proprio portatile pieghevole, il primo con uno schermo OLED da 17,3″ a offrire agli utenti versatilità, praticità e, una bella dose di originalità. Si tratta di un dispositivo particolarmente salato, sì, ma che merita senza dubbio qualche riga. Scopriamone pertanto tutti i dettagli, i prezzi e le peculiarità.

Caratteristiche e particolarità di ASUS Zenbook 17 Fold OLED

Le specifiche

Definirlo laptop è piuttosto riduttivo; ASUS Zenbook 17 Fold OLED è piuttosto un ibrido nel vero senso della parola perché innanzitutto si presenta con un display OLED touchscreen e pieghevole da 17,3″ che, all’occorrenza si trasforma anche in un più compatto 12,5″. Due configurazioni, la prima in 4:3 con risoluzione 2,5K che, piegandosi al centro crea due display 3:2 da 12,5″ con risoluzione 1920 x 1280 pixel, per una versatilità più unica che rara.

La tastiera, ASUS ErgoSense Bluetooth, e il touchpad, sono a parte chiaramente, in un corpo unico distaccato dal dispositivo che, a dire del produttore, offre molteplici modalità d’uso: desktop, laptop (con tastiera Bluetooth), laptop (con tastiera virtuale), tablet, reader e Extended.

Sotto il cofano, ASUS Zenbook 17 Fold OLED vanta processori Intel Core i7 U di 12esima generazione con grafica Intel Iris Xe, fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe 4.0 da 1 TB. Le porte sono due Thunderbolt 4, utili anche per la ricarica e per la connessione a display esterni. La batteria montata, infine, è da 75 Wh.

Design e motivi

Oltre alle mere specifiche, ASUS ci tiene a spiegare perché ha voluto creare ASUS Zenbook 17 Fold OLED. L’obiettivo è stato quello di offrire le funzioni di più dispositivi (laptop, desktop e tablet) in un unico prodotto compatto che possa soddisfare diverse esigenze. Lato estetico questo notebook pieghevole sfoggia un design premium con la cover realizzata in ecopelle di colore verde scuro e con una cerniera robusta a 180° che garantisce tenuta e supporto a seconda dell’utilizzo che se ne fa.

Prezzi e disponibilità italiani di ASUS Zenbook 17 Fold OLED

ASUS Zenbook 17 Fold OLED è stato presentato proprio oggi a IFA 2022, dispositivo che sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal quarto trimestre del 2022, quindi da ottobre. Il prezzo di listino parte da 3.299 euro (tasse incluse), ma per maggiori dettagli in proposito, al momento ancora oscuri, restate collegati.

Potrebbe interessarti anche: i migliori notebook pieghevoli del mese, la nostra selezione aggiornata