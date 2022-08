Nella giornata di oggi, WINDTRE ha annunciato una nuova offerta per la rete fissa che torna utile a coloro i quali non sono raggiunti dalla fibra ottica ma necessitano lo stesso di una connessione veloce. Si tratta della Super Internet Casa, un’offerta ora disponibile anche con la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) che, al prezzo di 22,99 euro al mese, offre internet illimitato, e vari servizi inclusi, Netflix compreso (seppur in una versione un po’ più costosa). Ma scopriamone di più nei dettagli.

WINDTRE Super Internet Casa FWA: quanto costa e cosa include

Serve una premessa. Per chi non lo sapesse, FWA è una tecnologia wireless che prevede l’uso di una rete mista: da una parte c’è una rete cablata in fibra ottica, dall’altra una rete che sfrutta le frequenze radio. In sostanza la tecnologia Fixed Wireless Access crea un ponte fra la casa dell’utente che la richiede e il ripetitore dell’operatore.

Ciò detto, passiamo alla nuova offerta Super Internet Casa FWA di WINDTRE che si serve proprio di questa particolare soluzione (che rappresenta il futuro secondo lo stesso operatore) per garantire una connessione stabile e veloce anche nelle aree che non sono raggiunte dalla fibra ottica. Come anticipato, costa 22,99 euro al mese e offre internet illimitato (fino a 100 Mb/s in download e 50 Mb/s in upload), un modem Wi-Fi 6 incluso, l’antenna, 12 mesi di Amazon Prime e giga illimitati per gli smartphone della famiglia (fino a un massimo di 3 SIM).

Per il momento e fino al 5 settembre (salvo proroghe) Super Internet Casa FWA si attiva solo online ed è riservata ai clienti WINDTRE, che possono verificare la compatibilità e poi attivarla seguendo questo link.

In alternativa, per chi desidera avere incluso Netflix (il piano Standard che consente la visione in streaming su 2 schermi in contemporanea in qualità Full HD) c’è l’opzione Super Internet Casa & Netflix in FWA, che costa 33,99 euro al mese per i clienti mobili WINDTRE e 35,99 euro al mese per chi non ha un numero mobile WINDTRE.

Per l’attivazione e l’installazione è previsto un costo di 69,99 euro in entrambi i casi. Mentre per maggiori informazioni, per attivare le offerte o per fugare eventuali dubbi trovate tutto nei link qui sotto:

Leggi anche: Come distinguere le connessioni in fibra ottica FTTH dalle altre tecnologie e le migliori offerte fibra e ADSL del mese, la nostra selezione