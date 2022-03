WINDTRE dice addio alla rete ADSL. A partire da questa settimana, infatti, i nuovi clienti che richiederanno l’attivazione di un abbonamento per la connessione Internet di casa non potranno più contare sulla rete in rame. Nelle aree in cui non è possibile attivare la fibra ottica FTTH o la fibra mista rame FTTC, la connessione ADSL sarà sostituita dalla rete FWA che garantisce un collegamento ad Internet in modalità wireless. Ecco i dettagli:

WINDTRE abbandona l’ADSL per puntare sulla rete FWA

Con la banda ultra-larga sempre più diffusa in Italia, WINDTRE sceglie di dire addio alla rete ADSL. Da oggi 21 marzo, infatti, non è più possibile attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa con accesso ad Internet interamente tramite la rete in rame. La tecnologia ADSL è oramai obsoleta in quanto consente di navigare fino ad un massimo di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (nel migliore dei casi).

Per tutti i nuovi clienti che non sono raggiunti ancora dalla fibra ottica FTTH e dalla fibra mista rame FTTC, l’unica opzione alternativa per l’accesso ad Internet con WINDTRE è rappresentata dalla tecnologia wireless FWA (Fixed Wireless Access) che rientra nella categoria delle offerte “fibra mista radio“. Con la rete FWA viene realizzato un collegamento wireless tra l’abitazione dell’utente e il ripetitore dell’operatore.

Questo collegamento avviene grazie ad un apposito apparato di connessione (costituito da un’antenna e da un modem router Wi-Fi) che viene fornito direttamente dall’operatore. Ad occuparsi dell’installazione è un tecnico abilitato che verrà inviato direttamente da WINDTRE. Questa tecnologia, nella variante proposta da WINDTRE, garantisce una navigazione illimitata fino a 300 Mega in download.

Per i già clienti non ci sono cambiamenti

I già clienti WINDTRE di rete fissa con un abbonamento ADSL attivo non registreranno modifiche al proprio contratto (almeno per il momento). L’operatore, infatti, non prevede la dismissione della rete ADSL. Le offerte ADSL già attive non subiranno cambiamenti di alcun tipo. La scelta del provider riguarda esclusivamente i nuovi clienti che verranno reindirizzati verso la tecnologia FWA, nel caso in cui non sia possibile attivare le offerte FTTH e FTTC. Nel prossimo futuro potrebbe esserci una migrazione (da ADSL a FWA) ma l’operatore non ha fornito alcun dettaglio sul progetto.

Quanto costa l’offerta FWA di WINDTRE?

L’offerta proposta da WINDTRE per l’accesso ad Internet tramite rete FWA è Super Internet Casa. Quest’offerta garantisce una navigazione illimitata tramite rete wireless con velocità fino a 300 Mega in download. Attualmente, l’operatore mette a disposizione quest’offerta al costo scontato di 19,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 6,99 euro (invece di 49,99 euro) per tutti i clienti WINDTRE di rete mobile. Per chi non è cliente WINDTRE su mobile, invece, il costo è di 21,99 euro al mese.

L’offerta FWA è da considerare un’alternativa su cui puntare nel caso in cui la fibra ottica FTTH oppure la fibra mista FTTC non siano disponibili. Chi è raggiunto da una di queste tecnologie, infatti, può attivare Super Fibra. L’offerta dell’operatore include la linea telefonica con chiamate illimitate ed una connessione senza limiti fino a 1.000 Mega (se tramite FTTH) oppure fino a 200 Mega (tramite FTTC). È incluso anche un anno di Amazon Prime gratis. Il costo è di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone mensile. Per i clienti WINDTRE di rete mobile, invece, il canone è scontato a 22,99 euro al mese.

