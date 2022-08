In questi giorni, il popolare social network TikTok ha attivato una nuova sezione denominata Centro Elezioni, che nasce allo scopo dichiarato di salvaguardare l’integrità elettorale degli utenti in vista delle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022.

Con l’annuncio di questa nuova iniziativa, la piattaforma social, finita sovente — e anche di recente — nel mirino della critica per comportamenti non esattamente trasparenti, ha assunto urbi et orbi “con il massimo impegno la responsabilità di proteggere l’integrità della nostra piattaforma, in particolare in caso di elezioni”.

TikTok lancia Centro Elezioni per le politiche 2022

Consapevole della propria posizione di punto di ritrovo di tantissime persone, TikTok non è soltanto la piattaforma dove vengono condivisi contenuti creativi e divertenti, ma anche la realtà da cui i cittadini più giovani apprendono tante informazioni e dove la disinformazione non dovrebbe essere la benvenuta, anche e soprattutto se in grado di incidere su risultati elettorali.

Nasce da qui il nuovo Centro Elezioni, con il quale il social network si pone l’obiettivo di “aiutare chi interagisce con contenuti in materia ad attingere a fonti e informazioni affidabili: ad esempio, informazioni sulle modalità di voto fornite da fonti istituzionali”.

Al fine di garantire la visibilità e l’accessibilità del Centro Elezioni da parte degli utenti, TikTok ha deciso di applicare delle specifiche etichette ai contenuti individuati come relativi alle elezioni politiche 2022 in Italia; lo stesso sistema verrà utilizzato anche per segnalare opportunamente i contenuti condivisi da account appartenenti a esponenti politici e partiti. Le etichette sono cliccabili e rimandano al Centro Elezioni, dove vengono riunite le informazioni utili sulle elezioni.

Il secondo strumento scelto per indirizzare gli utenti verso il Centro Elezioni di TikTok è quello degli hashtag a tema elettorale, quali #elezioni2022 ed #elezioni, dai quali sarà possibile accedere rapidamente alle informazioni del Centro.

Quanto detto, naturalmente, non priva gli utenti della facoltà di servirsi dei soliti strumenti messi a disposizione da TikTok per “escludere automaticamente i video contenenti termini o hashtag che non desiderano vedere nelle loro pagine Per Te e Seguiti”.

L’approccio di TikTok ai contenuti politici

In sede di comunicazione di queste novità, TikTok non ha mancato di ricordare la propria policy che “non consente annunci politici a pagamento mentre le Linee Guida della Community proibiscono contenuti che presentino disinformazione elettorale, abusi, comportamenti d’odio ed estremismo violento”. Tali risultati vengono raggiunti combinando la tecnologia al lavoro di moderatori umani e non trascurando le segnalazioni effettuate dagli utenti.

Per quanto riguarda la lotta contro la disinformazione dilagante in Rete, il social cinese ha richiamato l’attenzione sulla propria collaborazione con organizzazioni di fact-checking accreditate, sia a livello globale che in maniera più specifica in Italia, dove lavora con Facta.News. Soltanto attraverso questa fitta rete di collaborazione TikTok può riuscire a tenere gli occhi aperti sull’accuratezza dei contenuti in oltre 30 lingue. Le organizzazioni di fact-checking non intervengono direttamente nel lavoro di moderazione — che dunque rimane in capo al team di TikTok —, tuttavia giocano un ruolo di un certo peso con le valutazioni che forniscono e con le indicazioni sulle iniziative da mettere in campo. Spostando l’azione di contrasto della disinformazione sul piano della prevenzione, TikTok classifica come non idonei alla raccomandazione nella pagina Per Te tutti quei contenuti non ancora sottoposti a fact-checking e quelli di cui non sia stato possibile verificare l’autenticità.

Utilizzate spesso le piattaforme social come TikTok per informarvi su questioni importanti come le elezioni, oppure preferite rivolgervi a media più tradizionali? Fatecelo sapere nel box dei commenti. Infine, non dimenticate gli appuntamenti televisivi che vi abbiamo segnalato in vista delle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022.

