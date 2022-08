Le schede grafiche ARC di Intel accusano ancora problemi con i driver minando la compatibilità soprattutto per quanto riguarda i giochi.

Ora la pubblicazione tedesca PC Games Hardware ha testato la scheda video Intel Arc A380 con 50 giochi rilasciati tra il 1999 e il 2022. Ecco quanto è emerso.

Intel Arc A380 ha mostrato una buona compatibilità su 50 giochi pubblicati negli ultimi decenni

I test sono stati effettuati utilizzato uno dei tre modelli personalizzati ARC A380 disponibili sul mercato, nello specifico la Photon 6 GB OC di Gunnir.

Complessivamente la compatibilità della scheda grafica ARC A380 è risultata tutto sommato dignitosa considerando lo stato attuale dei driver.

Il prodotto ha palesato problemi solo con nove giochi sui 50 testati da PC Games Hardware, quindi in media con un titolo su cinque.

Sorprende che i giochi che sfruttano le API Vulkan o DirectX 12 come Doom Eternal, Quake 2 RTX, Halo Infinite o Spider–Man Remastered abbiano manifestato problemi nonostante fossero basati sulle API più recenti.

I migliori risultati sono stati ottenuti con i giochi basati sulle API che precedono le DirectX 12 come Counter–Strike: Global Offensive (DirectX 9) e The Witcher 3 (DirectX 11), ma stranamente la scheda grafica non è stata testata con altri giochi popolari come Dota 2 (DirectX 11), Apex Legends (DirectX 11) e Lost Ark (DirectX 11).

Intel ha ammesso che l’architettura Arc funziona male su DirectX 11 e API precedenti e punta a colmare il divario di prestazioni tra le API legacy e DirectX 12, ma si preannuncia come un cantiere che rimarrà aperto a lungo.

Vale la pena specificare che la compatibilità non ha nulla a che fare con le prestazioni, ma se non altro i driver Intel hanno ancora molto margine di ottimizzazione.

La nuova Intel Arc A380 ha debuttato un paio di mesi fa in Cina e da pochi giorni è approdata anche negli USA.

