Diventano sempre più chiari i piani futuri di NVIDIA per la sua gamma di schede video. L’azienda sta lavorando da tempo alla nuova generazione di GPU che si tradurrà nel debutto delle nuove schede grafiche NVIDIA RTX 40 Series. Il programma di rinnovamento della gamma NVIDIA diventa sempre più chiaro. A brevissimo, infatti, l’azienda dovrebbe svelare in via ufficiale la nuova architettura Lovelace che sarà alla base delle GPU future di NVIDIA. Successivamente, è previsto il lancio commerciale delle prime schede RTX 4000. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle novità in arrivo da NVIDIA:

NVIDIA sta per sollevare il sipario sulla nuova architettura Lovelace per le GPU del futuro

Le ultime indiscrezioni sul futuro di NVIDIA ci chiariscono quali saranno i prossimi passi del programma di rinnovamento dell’azienda che ha registrato un drastico calo degli utili nell’ultimo trimestre a causa del calo della domanda di schede grafiche (strettamente collegato al crollo delle criptovalute).

In queste ore, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha anticipato un importante annuncio in occasione dell’imminente GTC 2022. La conferenza di NVIDIA è in programma dal 19 al 22 settembre ma la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 20 settembre. In questa giornata, infatti, l’azienda terrà un keynote in cui dovrebbe anticipare buona parte del suo futuro.

Al centro dell’evento dovrebbe esserci la nuova architettura Lovelace che sarà alla base delle GPU che NVIDIA realizzerà nel corso dei prossimi anni. Lovelace andrà a rimpiazzare Ampere andando, molto probabilmente, a garantire un sostanziale salto di qualità in termini di prestazioni.

La nuova architettura sarà alla base dell’ancora inedita gamma di schede grafiche NVIDIA RTX 4000. Il debutto delle nuove schede, però, potrebbe non coincidere con la presentazione di Lovelace. Come già avvenuto in passato, infatti, NVIDIA potrebbe presentare i primi prodotti consumer basati sulla nuova architettura soltanto successivamente, nel corso del quarto trimestre del 2022 che inizierà ad ottobre.

In ogni caso, tra meno di un mese si registrerà un importantissimo passo del programma di rinnovamento di NVIDIA.

Le nuove NVIDIA RTX 4090 e 4080 saranno le prime schede grafiche di nuova generazione ad arrivare sul mercato?

Originariamente previste (secondo alcuni rumor) per quest’estata, le nuove NVIDIA RTX 4000 debutteranno soltanto nel corso dei prossimi mesi, dopo la presentazione della nuova architettura Lovelace. Sarà necessario attendere qualche settimana per saperne di più. Nel frattempo, è sempre più probabile che le prime schede ad arrivare sul mercato saranno le “top di gamma” RTX 4090 e RTX 4080.

Le due proposte per la fascia alta di NVIDIA faranno d’apripista. Solo successivamente dovrebbe toccare alla RTX 4070 arrivare sul mercato. Per il debutto della più accessibile RTX 4060 e di eventuali entry level (RTX 4050 o 4050 Ti) sarà necessario, stando alle indiscrezioni di queste settimane, attendere il prossimo anno. Nel giro di pochi mesi, in ogni caso, la gamma di schede grafiche di NVIDIA sarà completamente rinnovata.

Nuove conferme sulle specifiche della RTX 4080

Le prime indiscrezioni sulla RTX 4090 anticipano prestazioni da record per la nuova ammiraglia della gamma di NVIDIA. Al momento, invece, la RTX 4080 sta passando un po’ sottotraccia. La nuova scheda grafica, però, è oggi protagonista di alcuni rumor che ci anticipano le possibili specifiche tecniche.

Il leaker kopite7kimi, sempre molto ben informato in merito alle novità in arrivo da NVIDIA, ha fornito ulteriori dettagli sulle caratteristiche della RTX 4080 che, per rapporto qualità/prezzo e per effettiva disponibilità, potrebbe diventare uno dei modelli principali della gamma NVIDIA.

La scheda grafica dovrebbe utilizzare la GPU AD103 con 9728 Cuda Core, 16 GB di memoria RAM GDDR6X a 23 Gbps e con memory bus di 256 bit. Secondo il leaker, inoltre, il TDP della scheda dovrebbe essere di 340 W. Le informazioni rivelate in queste ore rappresentano un aggiornamento di rumor precedenti che sono stati rivisti (ad esempio, il TDP previsto per la scheda è stato notevolmente abbassato).

Al momento, in ogni caso, non c’è ancora nulla di ufficiale. La nuova scheda video di NVIDIA, così come tutti gli altri modelli della famiglia RTX 4000, sono ancora molto lontani dal debutto ufficiale. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più. L’appuntamento da segnare sul calendario è fissato per il prossimo 20 settembre e per il keynote NVIDIA della GTC 2022. In quest’occasione dovrebbero arrivare le prime informazioni ufficiali sul futuro dell’azienda e sulle sue nuove schede grafiche.

