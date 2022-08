I 7168 CUDA core e i 10 GB di memoria su un bus a 160 bit della GPU RTX 4070 potrebbero non bastare per gli utenti più esigenti, ma sembra che NVIDIA abbia in serbo una variante di questa GPU capace di competere con la RTX 3090 Ti.

Secondo quanto riportato su Twitter dall’informatore Kopite7kimi, NVIDIA starebbe già preparando una variante “AD104” della GPU RTX 4070 con 7680 core e 12 GB di memoria su un bus di memoria a 192 bit.

Teoricamente una tale configurazione potrebbe fornire prestazioni molto simili a quelle offerte dalla GPU desktop RTX 3090 Ti rilasciata alla fine di marzo.

NVIDIA potrebbe rilasciare anche la GPU RTX 4070 Ti

Con un bus più ampio e una memoria più rapida questa variante avrebbe una larghezza di banda della memoria superiore del 40% rispetto a quella della RTX 4070, passando da 360 a 504 GB/s.

Il leaker suggerisce che di conseguenza l’assorbimento di potenza di questa variante più performante raggiungerebbe i 400 W, ossia 100 W in più rispetto alla variante standard RTX 4070.

Guardando al passato l’unità PG141/SKU331 potrebbe essere denominata RTX 4070 Ti, tuttavia le indiscrezioni emerse finora parlano di altri sei modelli RTX40/ADA: TITAN/ADA RTX, RTX 4090 Ti, RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 e RTX 4060.

