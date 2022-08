Una recente analisi che ha preso in esame cinque dei più grandi colossi tecnologici ha affermato che Google traccia molti più dati privati degli utenti rispetto alle altre big tech e soprattutto rispetto al diretto concorrente Apple.

Secondo StockApps.com, l’azienda con sede a Cupertino è la più attenta alla privacy tra quelle esaminate, in quanto Apple memorizza solo le informazioni necessarie per mantenere gli account degli utenti, poiché il suo sito Web non dipende dalle entrate pubblicitarie come accade per Google, Twitter e Facebook.

Google traccia molti più dati personali rispetto ai principali concorrenti

Il rapporto non elenca nello specifico le tipologie di dati che le big tech raccolgono per ogni utente, tuttavia afferma che queste includono dettagli sulla posizione, cronologia del browser, attività su siti Web di terze parti e nel caso di Google anche le e-mail di Gmail.

StockApps afferma di aver utilizzato la società di marketing digitalinformationworld per indagare sulle cinque grandi aziende tecnologiche oggetto del rapporto e secondo quanto riferito Google traccia 39 diverse tipologie di dati per utente, mentre Apple ne traccia solo 12.

Inaspettatamente il rapporto afferma che Facebook traccia solo 14 tipi di dati, mentre Amazon ne traccia 23 e Twitter 24.

Un portavoce di StockApps ha affermato che la maggior parte degli utenti non ha tempo per leggere le lunghe e articolate politiche sulla privacy di ogni sito Web che visitano, pertanto consegnano i propri dati alle società accettandone i termini.

