Samsung Electronics ha deciso di recitare un ruolo da protagonista all’edizione 2022 del Gamescom — la fiera annuale dedicata al mondo dei videogiochi attualmente in corso a Colonia, in Germania — e lo ha fatto attraverso la presentazione dei nuovi monitor da gaming Odyssey Ark e Odyssey G70B e G65B.

Introduzione

Annunciato ufficialmente da pochi giorni, Samsung Odyssey Ark è il primo display da gioco curvo 1000R da 55 pollici al mondo, offre refresh rate di 165 Hz, tempo di risposta di 1 ms (GtG) con AMD FreeSync Premium Pro e l’inedita modalità Cockpit, il tutto unito a Samsung Gaming Hub e piattaforma Smart per confezionare un’esperienza di gioco e intrattenimento di altissimo profilo. Ecco come la nuova serie Odyssey è stata introdotta da Hyesung Ha, Executive Vice President di Visual Display Business di Samsung Electronics:

«Come il più grande evento di gaming al mondo, Gamescom rappresenta un’opportunità per Samsung di mostrare le nostre ultime innovazioni di gaming, offrendo l’incredibile futuro del gaming alle community di giocatori di tutto il mondo. Lo straordinario Odyssey Ark e i nuovi super smart G70B e G65B rafforzano la nostra esperienza e aprono un nuovo mondo di possibilità grazie a questi display da gioco».

Odyssey Ark: il monitor gaming next-gen secondo Samsung

Odyssey Ark è un modello in cui si concentra tutta l’ambizione di Samsung verso il mondo del gaming: si tratta di un monitor che concentra il meglio delle tecnologie del produttore sudcoreano, nonché del primo schermo curvo da 55 pollici e 1000R al mondo. La modalità Cockpit è stata studiata dal produttore per ottimizzare l’ambiente dello schermo attraverso le funzionalità HAS (Height Adjustable Stand), inclinazione e rotazione.

Quanto alle tecnologie adottate, Samsung ricorda la Quantum Matrix, alimentata da Quantum Mini LED, che “consente un controllo ultra-fine e preciso dei LED, con una nuova elaborazione a 14 bit, arricchita da 16.384 livelli di nero e da un rapporto di contrasto statico di un milione di unità”. Per rendere l’esperienza d’uso più confortevole, sono state impiegate le tecnologie proprietarie Matte Display e Sound Dome, unendo alla protezione anabbagliante e antiriflesso un suono diffuso da quattro altoparlanti ad ogni angolo e due woofer centrali, che si traduce in un canale 2.2.2 da 60W, con le note a 45Hz più basse di qualsiasi altro schermo o soundbar da gioco in commercio.

Odyssey Ark non manca di integrarsi con l’ecosistema IoT del brand attraverso SmartThings e con una semplice connessione Wi-Fi si presta ad un utilizzo da smart TV, unendo le app più popolari a contenuti dal vivo senza download o registrazioni con Samsung TV Plus.

Infine, l’Ark Dial è il controller a energia solare esclusivo dello schermo Ark — ricaricabile anche via USB-C —, che consente di controllare in modo semplice e rapido impostazioni quali Flex Move Screen, Multi View, Quick Settings e Game Bar.

Previous Next Fullscreen

Odyssey G70B e G65B: gaming e funzioni smart

Oltre a Samsung Odyssey Ark, al Gamescom 2022 sono stati presentati anche i modelli G70B e G65B, che sono i primi monitor da gaming della serie Odyssey con Piattaforma Smart e Samsung Gaming Hub.

Tra le funzioni smart integrate si segnala innanzitutto la possibilità di creare un ambiente home office anche senza un PC: i monitor sono capaci di collegarsi direttamente a vari dispositivi e servizi IT, si pensi ai collegamenti wireless a PC Windows e Mac, all’utilizzo di Samsung DeX o al mirroring via Apple AirPlay 2, o ancora all’accesso ai servizi cloud Microsoft 365. Non solo produttività, ma anche intrattenimento grazie a Netflix, Prime Video e altri servizi.

Odyssey G70B e G65B vanno oltre le integrazioni IoT di Ark e permettono di sfruttare il microfono Far Field Voice ad alta sensibilità con Amazon Alexa e Bixby; quest’ultimo anche a monitor spento grazie alla funzione Always On Voice.

Odyssey G70B è disponibile da 28 e 32 pollici e offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta di 1 ms (GtG) e un display IPS flat con risoluzione UHD con supporto NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium Pro .

Odyssey G65B è disponibile da 27 e 32 pollici, e dispone di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GtG); il pannello curvo QHD, 1.000R, supporta FreeSync Premium Pro.

Entrambi i modelli supportano Samsung Gaming Hub — con accesso immediato ai migliori servizi di streaming di partner come Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Utomik — e Game Bar, uno strumento per visualizzare all’istante impostazioni di gioco e modificare parametri come tempo di risposta o screen ratio, così come la modalità Game Picture, senza dover uscire dal gioco.

Prezzi e disponibilità

I modelli G70B e G65B saranno disponibili a livello globale a partire dal quarto trimestre dell’anno, mentre Odyssey Ark di Samsung è disponibile in preordine a partire da oggi, 24 agosto 2022, al prezzo di 2.999 euro. Lo trovate a questo link sul sito ufficiale:

Acquista Samsung Odyssey Ark a 2.999 euro

Leggi anche: migliori monitor di Agosto 2022: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica