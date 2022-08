Plex nota piattaforma di streaming nonché app per server multimediali è stata vittima di un attacco hacker, è la stessa società a renderlo noto attraverso un’email inviata ai propri clienti, per informarli di una violazione della sicurezza che potrebbe aver compromesso diverse informazioni degli account, fra cui nomi utente, indirizzi email e password.

Plex consiglia ai propri utenti di cambiare password

Plex ha un grande bacino di utenti, viene utilizzata da circa 20 milioni di persone che la usano per lo streaming di video, foto e file audio che caricano in autonomia sulla piattaforma, ma comprende anche diversi servizi in abbonamento come Plex Arcade tanto per citarne uno.

Come già detto l’azienda ha notificato ai propri utenti la violazione della sicurezza tramite email e, nonostante non vi siano prove al momento che le password crittografate siano state esposte, il consiglio per gli utenti è comunque quello di modificare le proprie credenziali di accesso al servizio.

Ieri abbiamo scoperto attività sospette su uno dei nostri database. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine e sembra che una terza parte sia stata in grado di accedere a un sottoinsieme limitato di dati che include e-mail, nomi utente e password crittografate.

Come potete vedere non si fa riferimento ad un’eventuale compromissione delle raccolte multimediali private, inoltre Plex rassicura gli utenti informandoli che “tutte le password degli account a cui è stato possibile accedere sono state sottoposte a hash e protette in conformità con le migliori pratiche“. Anche le informazioni di carattere finanziario degli utenti non sembrano interessate dalla violazione, difatti l’email specifica che “la carta di credito e altri dati di pagamento non sono affatto memorizzati sui nostri server e non erano vulnerabili in questo incidente“.

Plex afferma inoltre di aver già individuato la falla utilizzata per l’attacco da parte dei malintenzionati, e di aver già preso le adeguate contromisure affinché non possa essere sfruttata nuovamente.

Qualora siate in possesso di un account Plex vi invitiamo a prendere visione e a seguire le istruzioni fornite dall’azienda per il reset della password, in fondo, non si è mai abbastanza prudenti.

