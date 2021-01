Plex annuncia il servizio di retro gaming Plex Arcade

Plex è una delle opzioni più popolari per trasmettere in streaming la propria libreria multimediale su una varietà di dispositivi. Attualmente il servizio supporta video, musica e podcast, ma offre anche TV in diretta streaming e una serie di contenuti gratuiti.

Oggi la piattaforma ha annunciato Plex Arcade, un nuovo servizio di gioco in abbonamento che permette di riprodurre in streaming giochi retrò da una piattaforma host ad altri dispositivi.

La società ha collaborato con il fornitore di app Parsec per consentire agli utenti di riprodurre in streaming titoli retrò da un computer host Windows o Mac su una varietà di piattaforme supportate che includono Amazon Fire TV, Android, Android TV, Apple TV, iOS, macOS, Chrome e Windows.

Plex Arcade è un servizio per il retro gaming in streaming

Per quanto riguarda i giochi, Plex ha collaborato con Atari per offrire 27 titoli al momento del lancio che includono classici quali Avalanche, Centipede, Lunar Lander, Missile Command, Sky Diver, Super Breakout.

Plex Arcade consente di trasmettere in streaming anche la raccolta di giochi retrò dalla libreria del proprio computer e attualmente supporta la visualizzazione dei metadati per le piattaforme Arcade, Atari, Sega (Genesis, Game Gear, Master System, 32X) e Nintendo (GB/GBC/GBA, NES, SNES, N64), tuttavia la società ha confermato che sta lavorando per supportare più piattaforme.

Plex Arcade è disponibile al prezzo di 4,99 dollari al mese, oppure 2,99 dollari al mese per chi è già abbonato a Plex Pass, con una prova gratuita di sette giorni. Potete trovare maggiori dettagli qui.

