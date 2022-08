Nei mesi precedenti, Microsoft aveva preannunciato l’arrivo di una serie di nuove funzioni in Windows 11 con il rilascio dell’aggiornamento 2022 e tra le novità più attese figura senza dubbio la nuova versione di Esplora file con supporto ai tab.

Da un po’ di tempo a questa parte, la nuova versione di Esplora file provvista di tab ha fatto capolino nelle prime build Insider Preview e proprio il mese scorso ve l’abbiamo segnalata nel canale Dev. A dispetto di ciò, comunque, la maggior parte degli utenti di Windows 11 non hanno ancora avuto modo di provare in prima persona la novità.

Esplora file con i tab in Windows 11: quando arriverà

L’integrazione dei tab rappresenta probabilmente una delle aggiunte più significative all’app Esplora file da qualche anno a questa parte; del resto, l’interfaccia utente di Esplora file è rimasta in buona sostanza inalterata sin dai tempi di Windows 8. Il prossimo aggiornamento di Windows 11 — di cui conosciamo finalmente la data di rilascio — segnerà dunque una piccola svolta per Esplora file, con l’aggiunta dei tab e il rinnovamento della schermata principale.

L’integrazione dei tab è utile in quanto permette agli utenti di destreggiarsi più agilmente tra più cartelle e directory, laddove la nuova schermata home di Esplora file, con la sua nuova organizzazione, fornisce accesso rapido alle cartelle fissate e usate di frequente, oltre che ai profili cloud OneDrive che siano stati aggiunti a Windows.

La fonte riporta una prova diretta della novità in discorso tramite uno strumento di terze parti denominato VivaTool, mentre tutti gli utenti del programma Insider — molti dei quali erano rimasti in paziente attesa — possono finalmente fare lo stesso.

Secondo quanto appreso di recente, il roll out di Windows 11 22H2 dovrebbe partire il 20 settembre 2022, con un ampliamento atteso per ottobre-novembre, tuttavia pare che la nuova versione di Esplora file munita di tab non sarà compresa nell’aggiornamento: il supporto alla novità manca all’appello nella build RTM di Windows 11 22H2, dunque l’implementazione potrebbe avvenire con un successivo aggiornamento cumulativo, magari proprio tra ottobre e novembre.

Leggi anche: Come attivare o disattivare la cronologia di Appunti in Windows 11