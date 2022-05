La casa automobilistica statunitense Lucid Motors si appresta a sbarcare nel Vecchio Continente con le sue auto elettriche. L’azienda con sede in Arizona ha da poco lanciato la berlina elettrica Lucid Air negli USA e ora è pronta a portare le sue vetture in Europa entro la fine dell’anno.

Alla base della mossa strategica di Lucid Motors non ci sarebbe solo il mercato della mobilità elettrica in continua crescita in UE, ma anche la volontà di non lasciare troppo campo a Tesla che sta aumentando le vendite in modo esponenziale.

Le auto elettriche Lucid sono pronte a debuttare in Europa

Il costruttore stamattina ha annunciato che intende lanciare le Air Dream Edition Performance e Range in tiratura limitata in Germania, Olanda, Svizzera e Norvegia negli ultimi mesi del 2022, tuttavia i prezzi non sono alla portata per la maggior parte degli automobilisti.

In Germania la versione Performance con più potenza e il modello Range orientato all’autonomia verrebbero venduti allo stesso prezzo di circa 218.000 euro.

Come primo passo per il debutto europeo, la Casa ha affermato che il 13 maggio inaugurerà la prima concessionaria a Monaco, alla quale seguiranno altri punti vendita e a una serie di centri assistenza nel Vecchio Continente.

Negli Stati Uniti Lucid sembra aver superato gli ostacoli iniziali che hanno rallentato la produzione, poiché ora stima di chiudere il 2022 con 14.000 veicoli finiti, mentre qualche tempo fa la Casa non pensava di riuscire ad andare oltre i 12.000 esemplari.

Tuttavia il costruttore ha anche anticipato che sarà costretto a rialzare i listini della Lucid Air a causa dell’aumento dei costi delle materie prime, ma ha chiarito che i clienti che hanno già concluso l’ordine non subiranno aumenti, in modo da evitare critiche e malcontenti.

Lucid Motors consiglia comunque agli interessati di prenotare un’auto entro la fine di maggio, in modo da scongiurare brutte sorprese sui prezzi.

