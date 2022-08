Dopo averla anticipata negli scorsi giorni con qualche teaser, Acura svela oggi la Precision EV Concept, un prototipo futuristico che pone le basi per la futura era elettrificata del marchio di Casa Honda. Si partirà dal 2024 con un SUV completamente elettrico di cui questo concept mira a dare un primo assaggio. Le forme sono sinuose, la sensazione che dona è quella di un veicolo di fascia premium, la tecnologia non manca affatto (ci sono un paio di schermi trasparenti a bordo). Ma scopriamo meglio i dettagli condivisi da Acura e le immagini.

Nei dettagli di Acura Precision EV Concept

La Acura Precision EV Concept si configura come una dimostrazione, un esempio del design che darà forma ai futuri prodotti Acura nell’era della elettrificazione, compreso il nostro primo SUV completamente elettrico in arrivo nel 2024. Con queste parole Emile Korkov, vicepresidente di Acura National Sales introduce il prototipo svelato oggi, un veicolo che a dire del marchio si ispira all’eleganza e all’armonia delle forme delle barche lussuose italiane. La silhouette è ricca di linee che la colorazione opaca Double Apex Blue mette in risalto, silhouette che nel contempo nasconde un propulsore elettrico (di cui non sappiamo nulla per ora) e un abitacolo ricco di tecnologia.

A bordo, questa Precision EV Concept di Acura si presenta con un volante piatto ispirato alle auto di Formula 1 (qualcosa di simile lo avevamo visto proprio ieri col prototipo Skoda VISION 7S), una posizione di guida ribassata e una doppia modalità pensata da una parte per la guida, dall’altra per il relax.

In maniera simile alla Skoda citata, l’utente può scegliere se attivare la modalità Instinctive Drive per massimizzare il piacere di guida adeguando la strumentazione digitale e le luci ambientali, o rilassarsi con la modalità Spiritual Lounge, che ad auto in sosta trasforma l’abitacolo in una specie di salotto, ritraendo il volante e rilasciando una serie di profumi rilassanti e riposanti con a corredo delle proiezioni animate in ottica relax.

Come si intravede da questa immagine, al centro del cruscotto prende posto un ampio schermo trasparente che fa coppia con il quadro strumenti, del tutto simile e curvo, schermi posizionati in una superficie ricca di linee e povera di pulsanti fisici, con vari elementi interattivi pensati per rendere l’abitacolo un luogo decisamente futuristico e multimediale.

Non poteva mancare la cura nei confronti della sostenibilità dei materiali utilizzati negli interni, dove c’è largo uso di plastiche riciclate e materiali in alluminio provenienti da elementi recuperati. Perfino il legno certificato FSC è stato scelto e raccolto secondo determinati standard che rispettano l’ambiente. Stiamo esaminando delle tecnologie nuove e innovative per i materiali, per essere d’esempio per i nostri clienti e per ridurre nel contempo la nostra impronta di carbonio ha dichiarato in tale occasione Gypsy Modina, designer capo di Acura.

Per il momento, Acura non ha condiviso ulteriori dettagli riguardo questa Precision EV Concept, prototipo che debutterà pubblicamente domani al The Quail, A Motorsports Gathering (California). Un vero e proprio esempio concreto lo vedremo dunque nel 2024, in occasione del lancio del primo SUV elettrico di Acura, come anticipato.

Nell’attesa, per una vista più completa e qualche dichiarazione in più date un’occhiata a questo video di presentazione:

