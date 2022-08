La gamma Tesla si prepara a registrare un’importante novità dopo diversi mesi d’attesa. La casa americana, infatti, avvierà entro la fine dell’anno la produzione del nuovo Tesla Semi. Nel frattempo, il camion elettrico di Tesla ha già raggiunto il primo obiettivo commerciale. L’azienda, infatti, ha smesso di raccogliere preordini per il suo nuovo veicolo, iniziando i preparativi per l’avvio della produzione e per le successive prime consegne.

Nel frattempo, Tesla ha anche aggiornato il suo sito web andando a chiarire, una volta e per tutte, le specifiche tecniche (almeno le più importanti) dell’ambizioso progetto che punta a rendere a zero emissioni il trasporto di merci sulle strade americane puntando sulle conoscenze dell’azienda nel settore delle auto elettriche e su alcune tecnologie esclusive in grado di differenziare il progetto rispetto alla concorrenza.

Tesla Semi: prenotazioni chiuse, debutto entro fine 2022

Sono passati cinque anni dalla presentazione ufficiale del Tesla Semi, in versione prototipale. Oggi, dopo una lunga attesa, il camion elettrico della casa americana è quasi realtà. La scorsa settimana, infatti, lo stesso Elon Musk, vero e proprio portavoce di Tesla, ha confermato l’avvio delle consegne del Tesla Semi entro fine 2022. Di conseguenza, la produzione dei modelli di serie è sempre più vicina. Tutto rimandato al 2023 per il pick-up Cybertruck e per ulteriori novità per le auto elettriche dell’azienda.

Nel frattempo, come rilevato da electrek.co in queste ore, Tesla ha chiuso le prenotazioni per il suo Tesla Semi. Fino a pochi giorni fa, infatti, i potenziali clienti potevano prenotare uno o più esemplari del camion elettrico tramite un’apposita sezione del sito ufficiale di Tesla. Tale sezione è ora offline ed è stata sostituita da una nuova pagina web in cui è possibile lasciare i propri dati per ricevere aggiornamenti sul progetto e sulla riapertura delle prenotazioni.

Ricordiamo che l’azienda, in una fase iniziale, si concentrerà sulla produzione e sulle successive consegne della versione con 500 miglia di autonomia del Tesla Semi. Solo successivamente, invece, arriverà la versione base del camion, con autonomia ridotta e prezzo più basso. Anche questo dettaglio sulla strategia futura di Tesla è stato confermato da Elon Musk.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Le specifiche “ufficiali” del camion elettrico di Tesla

La chiusura delle prenotazioni è stata l’occasione per Tesla per confermare in via definitiva alcune specifiche del nuovo Tesla Semi. L’azienda ha intenzione, come anticipato in precedenza, di realizzare due varianti del nuovo veicolo, una con autonomia da 500 miglia (circa 800 chilometri) ed una con autonomia di 300 miglia.

Il consumo, stando ai dati forniti dall’azienda, sarà inferiore ai 2 kWh per miglio (con il camion a pieno carico pari a 82 mila libbre ovvero circa 37 mila tonnellate). Le nuove conferme ufficiali da parte dell’azienda sul Tesla Semi presentano anche alcuni passi indietro rispetto ai precedenti annunci.

Il camion, infatti, avrà solo tre motori indipendenti e non quattro, come annunciato in precedenza. Anche la ricarica della batteria non sarà rapida come previsto. La versione da 500 miglia di autonomia, infatti, dovrebbe ottenere 350 miglia di autonomia con una carica di 30 minuti (in precedenza l’azienda aveva dichiarato 400 miglia di autonomia con 30 minuti di carica).

L’azienda, inoltre, ha confermato che il Tesla Semi sarà in grado di raggiungere le 60 miglia orarie, partendo da fermo, in 20 secondi. In termini di vantaggi economici, invece, Tesla stima un risparmio stimato fino a 200 mila dollari per i primi 3 anni di utilizzo del modello rispetto a quanto si spenderebbe per il rifornimento di carburante di un camion tradizionale, con specifiche analoghe.

Sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un quadro completo su quelle che sono le caratteristiche del camion elettrico della casa americana. L’avvio delle consegne entro fine 2022 ci garantisce l’arrivo di ulteriori dettagli sul veicolo a breve. Staremo a vedere quale sarà l’effettiva disponibilità del nuovo camion elettrico in questa prima fase di commercializzazione.

