È stato ed è ancora un agosto ricco di nuovi prodotti quello di Samsung, che dopo aver presentato gli smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 e gli smartwatch Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro, oltre alle nuove cuffie Galaxy Buds2 Pro, lancia sul mercato italiano anche un monitor da gaming molto particolare. Si chiama Samsung Odyssey Ark ed è un dispositivo dotato di uno schermo curvo 1000R da ben 55 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz, tempi di risposta di 1 ms e una specie di controller che permette di gestire facilmente diverse opzioni e funzioni. Ma scopriamolo meglio nei dettagli, ora che Samsung l’ha annunciato per il nostro mercato.

Caratteristiche e funzioni del monitor Samsung Odyssey Ark

Presentato a inizio anno al CES 2022 e poi premiato con il CES Innovation Award Honoree, Samsung Odyssey Ark è un monitor piuttosto audace, che punta a conquistare i videogiocatori con una serie di caratteristiche che lo rendono indubbiamente particolare. Come anticipato, si presenta con un ampio schermo da 55 pollici 4K (3840 x 2160 pixel) che punta ad avvolgere l’utente, grazie alla sua curvatura 1000R che colma la visione periferica.

A parte i 165 Hz di refresh rate e il tempo di risposta di 1 ms citati, la tecnologia di cui è dotato è sovrabbondante: dalla Quantum Matrix di Samsung con i LED Quantum Mini, la nuova elaborazione a 14 bit e con un sistema di controllo dell’illuminazione tecnologicamente avanzato, il Neural Quantum Processor Ultra che sfrutta i dati di 20 reti neurali e i 16384 livelli di nero che completano il quadro.

Da segnalare sul monitor Samsung Odyssey Ark anche la presenza delle tecnologia Matte Display e Sound Dome, il trattamento antiriflesso e anti-bagliore, o ancora, il Sound Dome Tech che, grazie alla tecnologia AI Sound Booster e al Dolby Atmos lavora per rendere al meglio il suono sprigionato da quattro altoparlanti posti ai quattro angoli e da due woofer centrali, per un sistema 2.2.2 da 60 W.

Apprezzabili le regolazioni legate alla funzionalità HAS (Height Adjustable Stand) sia in inclinazione che in rotazione (anche in verticale) per adattarsi al meglio alle diverse postazioni di gioco ed esigenze. Per il resto, grazie al Samsung Gaming Hub sono integrati i servizi gaming di Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia, Amazon Luna e Utomik.

Una chicca del monitor Samsung Odyssey Ark è rappresentata dal controller Ark Dial a energia solare (ma anche ricaricabile tramite una porta USB C, s’intende), un dispositivo che permette di gestire facilmente varie impostazioni e opzioni fra cui il Flex Move Screen (per regolare le dimensioni dello schermo da 55″ a 27″ cambiandone anche il rapporto d’aspetto fra 16:9, 21:9 e 32:9) il Multi View (per poter visualizzare fino a quattro finestre in orizzontale o tre in modalità cockpit), le Quick Settings il Game Bar, una funzione che fa da cruscotto per gamer con cui controllare le impostazioni principali (FPS, HDR, VRR, tempo di risposta, Game Picture e altro) e gestire lo stato di gioco.

Prezzo e disponibilità di Samsung Odyssey Ark

Samsung ha annunciato ieri, 18 agosto, il lancio globale di questo monitor Samsung Odyssey Ark, pur senza comunicare i dettagli relativi ai prezzi. Sappiamo tuttavia che in Italia sarà disponibile in preordine da mercoledì 24 agosto, giorno in cui vi aggiorneremo con ulteriori dettagli in merito.

Maggiori informazioni le trovate comunque nella pagina web dedicata del sito Samsung, ma per il resto restate collegati.

