In questo periodo, Euronics — una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo e tra le più attive online — propone un volantino dedicato alla smart home: “Smart Home – Speciale Domotica” comprende una lunga lista di offerte con prodotti più o meno costosi e più o meno avanzati che potrebbero fare al caso di molti potenziali acquirenti.

A proposito di offerte per la domotica, vi ricordiamo che ce ne sono diverse anche nelle iniziative promozionali tuttora attive presso insegne concorrenti come MediaWorld e Unieuro. Ma adesso basta chiacchiere, passiamo al dunque.

Offerte “Smart Home – Speciale Domotica” di Euronics (fino al 31 agosto)

Prima di vedere le proposte di Euronics per rendere più intelligente la vostra casa, occorre premettere che il volantino “Smart Home – Speciale Domotica” è attivo già dallo scorso 22 luglio, con scadenza fissata per il 31 agosto prossimo.

Il volantino si apre con delle interessanti pagine illustrative sui vantaggi che una casa smart porta in termini di semplificazione delle operazioni quotidiane, sulla distinzione tra tre modi per creare una smart home — per singole componenti, strutturata, con aggregatore vocale —, su come strutturare una soluzione a misura delle proprie esigenze e su tutte le possibilità che una casa intelligente offre in termini di sicurezza, ecosistema, gestione di luci, sistemi audio e di riscaldamento. Se siete poco ferrati sull’argomento, il consiglio è quello di leggere queste informazioni per iniziare a capire le potenzialità di una casa intelligente.

Non dimenticate che tutti gli articoli elencati di seguito possono essere acquistati direttamente online, oppure prenotati dal sito di Euronics e ritirati fisicamente in negozio. Senza dilungarci ulteriormente, ecco tutte le offerte del volantino:

Queste e tutte le restanti offerte del volantino di Euronics dedicato alla casa intelligente sono disponibili al link sottostante, sfogliate il volantino e cliccate in corrispondenza del prezzo per aprire le pagine dei singoli prodotti:

