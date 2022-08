La stagione 2022-2023 è già partita in alcuni Paesi, mentre domani, sabato 13 agosto 2022, toccherà alla nostra Serie A. In occasione dell’avvio del nuovo anno calcistico, inusuale nelle tempistiche a causa dei Mondiali che partiranno in Qatar a novembre, Sky lancia una nuova offerta che comprende Sky TV e Sky Calcio a prezzo scontato. Vediamo di che si tratta.

Sky TV + Sky Calcio a metà prezzo con la nuova offerta

La nuova offerta Sky è attivabile entro il 4 settembre 2022 e include il pacchetto Sky TV e quello Sky Calcio al prezzo di 14,90 euro al mese (anziché 30). Il prezzo è proposto attraverso il listino Sky Smart e risulterà valido almeno per i primi 18 mesi di abbonamento: successivamente sarà possibile rinnovare allo sconto applicabile in quella data o passare al listino Open.

Cosa includono i pacchetti? Ecco tutti i contenuti che è possibile vedere con la nuova offerta:

Sky TV : l’intrattenimento di Sky con serie TV, show, documentari e news, con un’ampia scelta di serie italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come ad esempio con House of the Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade in arrivo il 22 agosto) e le produzioni Sky Original

: l’intrattenimento di Sky con serie TV, show, documentari e news, con un’ampia scelta di serie italiane e internazionali (anche in contemporanea con gli Stati Uniti, come ad esempio con House of the Dragon, lo spin-off de Il Trono di Spade in arrivo il 22 agosto) e le produzioni Sky Original Sky Calcio: più di 800 partite dei campionati italiani ed europei; 3 partite su 10 per ogni turno di Serie A (sabato ore 20:45, domenica ore 12:30 e lunedì ore 20:45), tutte le 380 partite di Serie B (oltre a playoff e playout), le migliori partite della Premier League e di Bundesliga fino al 2025, e i migliori match di Ligue 1 fino al 2024

Il costo di attivazione varia in base alla tipologia di tecnologia scelta:

9 euro (anziché 99) per l’attivazione di Sky Q via Internet (necessaria almeno una ADSL con velocità minima di 10 Mb/s)

29 euro (anziché 99) per l’installazione e l’attivazione di Sky Q Black, comprensivo di installazione parabola

Nell’offerta è incluso Sky Go, il servizio che consente di guardare i programmi Sky dei propri pacchetti dove e quando si vuole attraverso l’app per smartphone, tablet e PC, anche offline per i contenuti in precedenza scaricati. Chi desidera può aggiungere il canale ZONA DAZN per guardare le restanti 7 partite di Serie A per turno al costo di 5 euro al mese: rimane comunque necessario sottoscrivere l’abbonamento a DAZN. Quest’anno sarà accessibile anche l’app DAZN attraverso il decoder Sky Q.

Per maggiori informazioni o per attivare l’abbonamento in offerta basta seguire il link qui sotto:

