Tra una bega legale con Twitter e l’altra, Elon Musk ha annunciato – proprio tramite un tweet – che le consegne del camion elettrico Tesla Semi inizieranno entro la fine del 2022.

La notizia potrebbe porre fine a una vicenda fatta di ritardi e posticipi dovuti ai problemi di fornitura dei componenti a causa della pandemia che avevano rimandato il debutto del veicolo di quattro anni rispetto alle attese.

Tesla Semi, infatti, venne presentato nel 2017 con l’aspettativa di debuttare su strada entro il 2019. Come già accaduto con veicoli del produttore, Semi puntava a dare uno scossone alla categoria di riferimento offrendo un design moderno ma senza dimenticare le prestazioni affidate a 4 motori indipendenti sugli assali posteriori. Su strada tale componentistica si traduce in un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 20 secondi con condizioni di carico pari a 36 tonnellate e una velocità massima, con pendenza al 5%, di 105 km/h.

Comparto tecnico completato da un’autonomia di primissimo livello.

Il veicolo infatti è stato presentato in due varianti: una con 500 miglia di autonomia (circa 800 km) e uno con percorrenza di 300 miglia (circa 480 km).

Tesla Semi potrebbe finalmente debuttare su strada entro la fine dell’anno

Stando a quanto dichiarato da Musk nel tweet, attualmente però sembrerebbe partita solo la produzione del modello da 500 miglia di autonomia presso una struttura nelle vicinanze della Gigafactory Nevada.

Tesla 500 mile range Semi Truck starts shipping this year, Cybertruck next year — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2022

Peraltro, l’azienda fin dalla data di presentazione nel 2017 ha continuato ad accettare preordini finendo con molti arretrati tra le proprie mani tra cui quelli di aziende illustri come Pepsi la quale dovrebbe essere tra i primi clienti in lista a ricevere i camion elettrici avendone ordinati 100 unità con l’intento di trasformare il proprio sito di produzione di Frito-Lay Modesto, in California, in una struttura a emissioni zero.

Staremo a vedere se il polarizzante Elon riuscirà questa volta a mantenere le proprie promesse e a far debuttare su strada il Tesla Semi.

Potrebbe interessarti anche: Tesla Model Y si candida per diventare l’auto più venduta al mondo, parola di Musk