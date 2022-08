Secondo un documento depositato presso SEC, l’autorità di vigilanza del mercato azionario statunitense, Elon Musk ha venduto un quota considerevole delle sue azioni Tesla.

Il motivo di questa mossa non è ancora del tutto chiaro, ma potrebbe avere a che fare con l’acquisizione di Twitter.

Elon Musk ha venduto quasi 8 milioni di azioni Tesla

Secondo quanto pubblicato sul sito Web di SEC, il CEO di Tesla ha venduto complessivamente quasi 8 milioni di azioni tra il 5 e il 9 agosto, per un valore che ammonta a circa 6,5 miliardi di dollari.

Sebbene in passato Elon Musk abbia affermato più volte che sarebbe stato “l’ultimo a vendere azioni Tesla”, il numero uno dell’azienda si è smentito in più di un’occasione, più che altro per motivi fiscali.

A dicembre 2021 Elon Musk affermò di aver smesso di vendere le azioni di Tesla, ma alcuni mesi dopo emerse che utilizzò parte dei soldi incassati dall’ultima vendita di azioni per investire circa 3 miliardi di dollari in Twitter.

Subito dopo Musk annunciò l’accordo per acquistare Twitter e renderlo privato vendendo circa 8 miliardi di dollari in azioni Tesla per coprire parte del capitale necessario per l’acquisizione del social.

Tra i possibili motivi alla base dell’ultima vendita di azioni Tesla potrebbe esserci la volontà di Elon Musk di fare cassa preventiva nel caso il giudice decidesse di obbligarlo a onorare il suo impegno e completare l’acquisto di Twitter, evitando di doversi trovare a vendere le azioni all’ultimo momento, magari in un contesto meno favorevole.

