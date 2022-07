Ad aprile il mondo dei social network è stato scosso dalla notizia dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, eccentrico miliardario che, tra le altre cose, è anche il CEO di SpaceX e Tesla).

A maggio, tuttavia, l’operazione ha subito un rallentamento ed Elon Musk ha reso noto di avere deciso di sospendere l’acquisizione di Twitter, in quanto preoccupato dall’elevato quantitativo di account falsi e spam attivi.

Il miliardario ha chiesto al team di Twitter la documentazione necessaria a valutare quanto rilevante sia il numero di account falsi sul totale degli account registrati al popolare social network e, a quanto pare, tale richiesta non è stata soddisfatta.

Elon Musk non acquisterà Twitter

Almeno ciò è quanto emerge dalle nuove dichiarazioni di Elon Musk, che ha deciso di ritirare l’offerta di acquisto da 44 miliardi di dollari a causa del mancato rispetto da parte di Twitter degli obblighi contrattuali e della decisione del social network di non fornire le informazioni richieste.

In particolare, ad avere causato lo stop alla procedura di acquisizione sarebbero stati i dati forniti di recente da Twitter sugli acconut falsi e spam, ritenuti dal miliardario non verificabili.

Lo staff del social network da tempo sostiene che gli account spam o falsi rappresentino il 5% del totale mentre Elon Musk è convinto che siano molti di più e il miliardario si lamenta anche dei dati forniti da Twitter, in quanto li ritiene incompleti o inutilizzabili.

Solo che la vicenda non finisce qui: la dirigenza di Twitter ha già annunciato che farà causa a Musk e, pertanto, questa saga che va avanti già da diversi mesi proseguirà nelle aule dei tribunali e ciò probabilmente ancora per molto tempo (salvo il caso in cui le parti riescano a raggiungere un accordo).

E intanto il titolo in borsa di Twitter ha perso il 9%, aggravando la situazione già problematica del social network.