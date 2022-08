OnePlus intende sfruttare al massimo la popolarità e il buon nome della serie Nord allargandone la line-up al mondo dei wearable e, dopo le prime cuffie true wireless, sembra sempre più vicino il momento di OnePlus Nord Watch.

Già al centro delle prime indiscrezioni lo scorso mese di marzo e poi ancora ad aprile unitamente proprio alle cuffie sopra citate, OnePlus Nord Watch è tornato a far parlare di sé proprio pochi giorni addietro, con un corposo leak riguardante il design, la dotazione tecnica e alcune funzionalità dell’indossabile.

OnePlus Nord Watch: colorazioni e altri dettagli

Questa volta è stato il leaker Mukul Sharma (@stufflistings) a riportare su Twitter alcune informazioni sul conto del primo smartwatch della serie Nord di OnePlus (nel cui futuro potrebbe persino esserci la trasformazione da famiglia di prodotti a brand spin-off).

Ebbene, a detta della fonte, OnePlus Nord Watch arriverà sicuramente nelle due colorazioni Black e White, tuttavia potrebbero essercene anche delle altre, magari più particolari.

Inoltre, l’intento del produttore sarebbero quello di far confluire una serie di funzioni dedicate al fitness in un dispositivo dal prezzo comunque contenuto (l’appartenenza alla serie Nord non lascia dubbi su quest’ultimo punto).

Infine, si riporta che OnePlus Nord Watch metterà sul piatto anche una buona autonomia.

È inutile stare a sottolineare come allo stato attuale le informazioni disponibili siano ancora troppo poche ed eccessivamente povere di dettagli, tuttavia sembrano esserci tutte le premesse per uno smartwatch budget-friendly di buon livello. A questo punto non ci resta che aspettare per saperne di più, continuate a seguirci.

