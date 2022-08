Il colosso di Redmond ha rilasciato nel canale Stable la versione 104 del suo browser Edge, indizio dell’imminente distribuzione a tutti gli utenti; l’aggiornamento in questione porta con sé un paio di novità, vediamo di cosa si tratta.

Microsoft Edge vi dà ora la possibilità di importare i dati da Google Chrome

Che i rapporti fra i browser di Microsoft e Google non siano idilliaci è chiaro anche ai sassi, anche in passato vi abbiamo riportato dei tentativi di rubarsi utenti a vicenda. L’aggiornamento in questione fa un ulteriore passo per cercare di trattenere gli utenti sul browser stock di Windows.

Con la versione 104 Microsoft Edge dà agli utenti la possibilità, la prima volta che viene avviato, di inserire il proprio account Google con lo scopo di accedere ai dati di navigazione di Chrome sincronizzati in cloud. Lo scopo che si prefigge il colosso è dunque quello di prevenire l’installazione del browser della concorrenza durante la prima configurazione di Windows, dando all’utente la possibilità di importare in Edge tutti i suoi dati di Chrome.

Microsoft aggiorna la modalità di sicurezza avanzata

La seconda novità dell’aggiornamento alla versione 104 del browser Edge, riguarda la modalità di sicurezza avanzata: tale funzione si occupa di disabilitare la compilazione just-in-time per i siti web ritenuti non sicuri.

Con l’aggiornamento Microsoft aggiunge un nuovo livello ai due già presenti, Basic si affianca dunque a Balanced e Strict e si premura di rendere la modalità (che solitamente è disattivata di default) meno aggressiva, consentendone l’uso solo sui siti web meno frequentati.

Qualora foste interessati ad abilitare questa funzione è sufficiente recarsi nelle impostazioni del browser, alla voce Privacy, ricerca e servizi -> Migliora la tua sicurezza sul web.

