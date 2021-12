Google Chrome è il browser web più popolare a livello mondiale, una vera spina nel fianco per tutti i competitor; Microsoft Edge lo scorso anno è stato ricostruito partendo dalle basi di Chrome ed è effettivamente migliorato tanto, ma evidentemente non abbastanza visto che Microsoft cerca in tutti i modi di fermare i propri utenti dallo scaricare il browser di Google.

I tentativi di Microsoft di farvi desistere dall’installare Chrome

Chi di voi ha installato da poco Windows 11 se ne sarà accorto (il sottoscritto per esempio proprio ieri sera ha voluto provare il nuovo sistema di Microsoft su un vecchio portatile, prima di valutare l’eventuale installazione sul computer principale), utilizzando Edge, che è l’unico browser preinstallato, quando proviamo a scaricare Chrome veniamo accolti da dei messaggi passivo aggressivi da parte di Microsoft.

Ecco alcuni dei messaggi in cui potete incappare:

Microsoft Edge utilizza la stessa tecnologia di Chrome, con in più la sicurezza di Microsoft. Naviga sicuro.

Questo browser è così 2008! Sai cosa c’è di nuovo? Microsoft Edge.

“Odio risparmiare”, non lo dice nessuno. Microsoft Edge è il miglior browser per lo shopping online.

Non è necessario scaricare un nuovo browser web. Microsoft consiglia di usare Microsoft Edge per un’esperienza web veloce, sicura e moderna e che consente di risparmiare tempo e denaro.

Insomma, i messaggi restituiti sono un chiaro attacco alle politiche di Google in materia di privacy e trattamento dei dati che sono state modificate nel corso degli ultimi anni; un ulteriore sforzo da parte di Microsoft nel tentare di osteggiare Chrome si può notare sempre a seguito dell’installazione di Windows 11: quando tenterete di impostare Chrome come browser predefinito sarete infatti costretti a settare ogni singola azione da far fare al nuovo browser.

Qualora voleste vedere con i vostri occhi i vani tentativi di dissuasione sopra citati, ma foste ancora indecisi sull’aggiornare o meno il vostro pc a Windows 11 potete dare un occhiata al video qui sotto.