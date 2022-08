Oggi LG ha annunciato un quartetto di cuffiette true wireless, la gamma 2022 delle LG Tone Free. I modelli in questione sono le T90, il modello di punta, che sono per diversi aspetti simili alle T60, leggermente inferiori; decisamente differenti sono invece le TF7 e le TF8, appartenenti alla famiglia delle LG Tone Free fit, cioè due modelli dedicati allo sport e alle attività all’aperto. Scopriamole insieme nei dettagli, in attesa delle informazioni sui prezzi e sulla disponibilità italiana che, al momento, LG non ha ancora precisato nei dettagli.

LG Tone Free 2022: specifiche e funzioni di tutti i modelli

LG T90

Partiamo dalle cuffie più pregiate e dotate della gamma LG Tone Free 2022, le T90. La qualità sonora di queste cuffie true wireless è garantita dall’uso del grafene, che contribuisce a ridurre le vibrazioni, e da una nuova struttura interna con dei driver più grandi (da 11 mm) rispetto ai precedenti, soluzione che promette bassi più profondi e ben resi. Anche la tecnologia Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) fa il suo nel garantire una qualità audio elevata.

Le LG T90 Tone Free vantano inoltre il supporto al Dolby Atmos, un virtualizzatore audio progettato da Dolby, ma soprattutto sono dotate del Dolby Head Tracking, una tecnologia molto particolare e finora assente nel settore delle cuffie true wireless, che permette di ricalibrare il suono in base ai movimenti della testa di chi le indossa in modo tale da offrire un’esperienza sonora più naturale e più immersiva (così gli utenti avranno come la sensazione di essere al centro della scena sia mentre ascoltano della musica, giocano ai videogiochi o guardano un film o una serie TV spiega LG nel comunicato stampa relativo).

Non manca, s’intende, il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) dotato di ottimizzazione in tempo reale e dell’algoritmo a doppio passaggio ANC che, sfruttando un filtro con una frequenza di campionamento più elevata, promette riduzioni dei rumori più efficaci.

Per il resto, LG di queste cuffie T90 sottolinea la certificazione IPX4 contro gli schizzi d’acqua e il sudore, lo Snapdragon Sound, la particolare cura rivolta all’ergonomia (design a conca) e alla vestibilità (sono più leggere e piccole delle precedenti), parla della tecnologia UVnano presente nella custodia di ricarica per l’igienizzazione tramite luce ultravioletta, ma cita pure la funzione Plug & Wireless per far sì che la custodia funga anche da trasmettitore Bluetooth (per collegarle ai dispositivi che ne sono privi, ad esempio), fra le altre cose.

Dal punto di vista delle funzioni smart c’è da segnalare il supporto agli assistenti vocali (Google Assistrant e Siri), alla presenza della funzione Trova i miei earbuds tramite l’app companion LG Tone Free, il multi pairing, le modalità Ambiente, Chat e Sussurro, o ancora l’utilizzo della Voice Pickup Unit (VPU), che grazie a un sensore a conduzione ossea che rileva la voce dalle vibrazioni della mandibola, ottimizzai rumori ambientali e promette di rendere più chiare le conversazioni.

Lato autonomia le LG Tone Free T90 promettono fino a 9 ore di utilizzo con una singola carica. La custodia ne offre altre 20 per un totale di 29 ore (con ANC disattivato, poco più della metà con ANC attivo: 5 ore con una singola ricarica e 15 complessive). Presente la funzione di ricarica wireless e rapida: da 0 a 100% in un’ora tramite la custodia, .

LG T60

Le cuffie LG Tone Free T60, come anticipato, condividono molte delle caratteristiche tecniche delle sorelle più pregiate. Presenti ad esempio la costruzione in grafene e la firma Meridian Audio, i tre microfoni, l’algoritmo Double step ANC, la custodia con tecnologia UVnano, la certificazione IPX4, i valori relativi all’autonomia, la ricarica rapida e altro.

Queste cuffie true wireless non hanno tuttavia la tecnologia Dolby Heat Tracking, l’ottimizzazione ANC in tempo reale, la funzione Plug & Wireless e la ricarica wireless, in primis.

LG TF7 e TF8

Appartengono invece a una categoria differente le cuffie LG Tone Free fit TF7 e TF8, due modelli che, come dicevamo, sono pensati per lo sport. Lo dimostrano da una parte il particolare design ergonomico con cui si presentano (SwivelGrip), dall’altra la certificazione IP67 contro acqua e polvere (un bel passo in avanti rispetto alla IPX4 delle suddette).

È presente anche qui il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC), seppur non elaborato come nelle T90, la firma Meridian HSP, il sistema Plug & Wireless (solo TF8) e le medesime peculiarità igieniche citate. Lato autonomia, le LG Tone Free fit TF7 e TF8 offrono fino a 10 ore di autonomia con una singola ricarica, che diventano 30 col supporto della custodia.

Prezzi e disponibilità delle cuffie LG Tone Free 2022

La gamma 2022 delle cuffie LG Tone Free e Free fit è stata annunciata nella giornata di oggi, 8 agosto 2022, per il mercato globale. Mancano tuttavia le informazioni relative ai prezzi e alla disponibilità sul nostro mercato, ma LG comunica che le LG Tone Free T90 e le Tone Free fit TF8 in Italia le saranno disponibili entro la fine di agosto. Vi terremo aggiornati.

