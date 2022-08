Non è un segreto che Maserati sia al lavoro su una nuova auto elettrica, tutt’altro. Lo ha ribadito già lo scorso marzo in occasione della condivisione dei risultati commerciali del 2021, dichiarando di volersi affacciare sul mercato delle auto a batteria con una nuova 100% elettrica, la Folgore per l’appunto.

Entro il 2030, l’integra gamma della Casa del Tridente sarà completamente elettrica, di cui rappresenta il primo passo proprio la Maserati GranTurismo Folgore avvistata qualche ora fa. Vediamo subito queste nuove foto spia e ricapitoliamo al volo cosa possiamo aspettarci da una sportiva elettrica di questo genere.

Le foto spia della Maserati GranTurismo Folgore

Ci aspettiamo tanto, per tutti gli appassionati del marchio le attese sono alle stelle visto che già lo scorso marzo Francesco Tonon di Maserati contribuiva ad aumentare l’hype attorno alla GranTurismo Folgore con queste parole: Quest’auto sportiva di lusso elettrica è stata pensata e progettata per unire le capacità costruttive 100% italiana con le tecnologie della Formula E. Dal mondo delle competizioni arrivano la costruzione leggera con tecnologie multi-materiali applicata all’architettura, alla carrozzeria e ai propulsori.

Tradotto in numeri vuol dire prestazioni da record (o quasi) nel settore dei veicoli elettrici con velocità massima superiore a 300 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h poco oltre i 2 secondi (cifre vicine a quelle della versione Plaid della Tesla Model S, per intenderci), grazie ai tre motori, alla trazione integrale e, in particolare, ai 1.200 cavalli di potenza di cui si vocifera.

Comunque, di nuovo nelle ultime ore sono trapelate le prime foto reali di quella che ha tutta l’aria di essere proprio la Maserati GranTurismo Folgore in questione. Gli scatti che seguono li ha condivisi Walter Vayr sul proprio profilo Facebook, e riprendono decisamente le linee del render in copertina.

Nonostante la difficoltà a intravedere i particolari, le linee sembrano essere quelle del modello attuale, da cui la versione Folgore non dovrebbe differenziarsi poi molto per design, a parte alcuni dettagli. Non resta che attendere ulteriori notizie, in attesa della presentazione ufficiale attesa entro la fine del 2022.

