Nonostante le camuffature oltremodo pesanti, non ci sono poi molti dubbi riguardo al fatto che l’auto paparazzata sia proprio la Hyundai Kona Electric. La nuova generazione 100% elettrica di una delle più vendute del settore, è attesa su strada per il 2024, ma a quanto pare il costruttore ne sta già testando i prototipi su strada, che dovrebbe tuttavia arrivare anche in una versione con motore endotermico, anch’essa beccata in precedenza con una veste simile.

Le prime foto spia della Hyundai Kona Electric

Proprio a causa di tale veste, dei teli veri e propri invece dei soliti camuffamenti, non sono poi molti i dettagli di Hyundai Kona Electric che riusciamo a carpirne. Ma che si tratti della versione a batteria lo si evince dalla porta di ricarica e dal frontale, che rispetto alla versione con motore endotermico presenta la griglia anteriore chiusa.

Per il resto, a parte qualche dettaglio, non dovrebbe poi differenziarsi molto questa versione 100% elettrica dalla termica, che all’interno ci si aspetta adotti un design in stile Ioniq 5 (di recente aggiornata in versione model year 2023) con un quadro strumenti digitale a fare coppia con lo schermo centrale del sistema di infotelematica.

Carscoops, la testata da cui derivano tali scatti suggerisce che la nuova Hyundai Kona Electric dovrebbe arrivare con un equipaggiamento simile alla sodale Kia Niro EV, quindi con un motore elettrico da 201 cavalli e con un pacco batterie da 64,8 kWh. Di conseguenza, è lecito aspettarsi valori simili in termini di autonomia: sui 460 km nel ciclo WLTP. Per inciso, si tratta di informazioni non confermate e quindi da prendere con le pinze.

A parte i fari sdoppiati, la carrozzeria da crossover cittadino caratteristico del modello attualmente in commercio e quanto scritto finora non sappiamo altro, nemmeno se Hyundai deciderà di offrire una variante più economica dotata di un powertrain inferiore a quello citato.

Visti i test in corso, della Hyundai Kona Electric ne sapremo di più nel giro dei prossimi mesi, perché il debutto è atteso per il prossimo anno assieme alla variante con motori endotermici. Ad anticiparla, ci sarà senza dubbio la Hyundai Ioniq 6, la berlina 100% elettrica che il costruttore sudcoreano ha anticipato e presentato in anteprima nei giorni scorsi, auto di cui non è stata ancora annunciata la data di lancio ma che arriverà nel giro di qualche settimana ormai.

In copertina la Hyundai Kona N Line

