Risale allo scorso anno la presentazione da parte di Xiaomi di un concept di occhiali smart e, a distanza di circa 11 mesi da quel momento, il prototipo realizzato dal colosso cinese è già divenuto realtà.

Mijia Glasses Camera, questo il nome ufficiale dei primi occhiali smart di Xiaomi, sono disponibili in pre-ordine in Cina su Youpin, la piattaforma dell’azienda dedicata i progetti in crowdfunding, al prezzo di 2.499 yuan (pari, al cambio, a circa 360 euro).

Le principali caratteristiche dei primi occhiali smart di Xiaomi

Animati da una versione personalizzata del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, questi occhiali smart possono contare su un display OLED realizzato da Sony e capace di garantire una luminosità massima di 3.000 nit (1.800 nit per occhio), una densità di 3.281 ppi e la certificazione TUV per i livelli di luce blu.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Xiaomi ha deciso di puntare su 3 GB di RAM e su 32 GB di memoria di archiviazione integrata.

Passando alla fotocamera, il colosso cinese ha optato per un sensore primario da 50 megapixel (con pixel binning Quad Bayer), accompagnato da un teleobiettivo periscopico da 8 megapixel (con zoom 5x e OIS), soluzione che è in grado di garantire agli utenti la registrazione di video fino a 100 minuti no stop.

Previous Next Fullscreen

Tra le altre caratteristiche di Mijia Glasses Camera troviamo il supporto alla Realtà Aumentata, un sistema di traduzioni live sullo schermo e il supporto nativo per XiaoAI, l’assistente vocale del colosso cinese.

La batteria su cui Xiaomi ha deciso di puntare, infine, ha una capacità di 1.020 mAh e supporta la ricarica a 10 W (a dire del produttore, 30 minuti di ricarica dovrebbero essere sufficienti per arrivare all’80% di autonomia).

Una volta che sarà terminata la fase di crowdfunding, il colosso cinese dovrebbe vendere i suoi primi occhiali smart al prezzo di 2.699 yuan (pari, al cambio, a circa 400 euro). Resta da capire se il produttore abbia in programma di commercializzarli anche a livello globale.