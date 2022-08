Gli appassionati di gaming online sanno che non bastano un PC o una console performante per un’esperienza di gioco soddisfacente. È infatti necessaria anche una buona connessione e alla base di quest’ultima troviamo anche un router di qualità. Non serve spendere cifre esagerate per portarsi a casa un dispositivo in grado di assicurare ottime prestazioni, come testimonia l’offerta odierna di TomTop.

Redmi AX5400

Il router WiFi 6 Redmi AX5400 è la soluzione ideale per chi vuole un dispositivo performante ma dal prezzo contenuto. Il brand cinese ha ottimizzato il proprio router per le principali piattaforme di gioco, PC, PlayStation, Xbox e Switch, con una serie di ottimizzazioni che riducono i tempi di download e migliorano la stabilità complessiva della connessione.

Grazie a sei amplificatori di segnale indipendenti è possibile ottenere una copertura senza precedenti della propria abitazione, per ottenere prestazioni di assoluto livello. Redmi AX5400 offre la possibilità di aggregare anche le porte LAN, per creare ad esempio una rete domestica con accesso ad altissima velocità a un NAS privato, il tutto con una velocità di trasmissione che può raggiungere i 2,5 gigabit al secondo.

Il dispositivo inoltre riconosce gli smartphone Redmi e Xiaomi e attiva una modalità esclusiva di accelerazione che permette di avere un’esperienza di gioco mobile mai vista prima. Tutto grazie anche al chipset Qualcomm ad altissime prestazioni che oltre alla CPU può contare su una NPU che riduce i rallentamenti in rete e incrementa la capacità di processamento dei dati e alla memoria da ben 512 MB.

Curato anche il design, con la forma del frontale che ricorda quella di un’auto da corsa, con la possibilità di personalizzare il colore dei LED frontali. Il router Redmi AX5400 può essere vostro a soli 125,61 euro, cifra che include le spese di spedizione dalla Cina, ma anche IVA ed eventuali dazi doganali che dovessero essere applicati all’arrivo della merce in Europa.

Acquista Redmi AX5400 su TomTop

Informazione Pubblicitaria