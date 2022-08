Come ogni prima settimana del mese, nonostante il caldo e il periodo, partono un sacco di campagne promozionali promosse dagli store online e non solo. Oltre a “Il vero fuoritutto” di Unieuro, MediaWorld risponde a suon di “Mega Sconti” con tanti prodotti in offerta di vario genere e marchio scontati fino a domenica 7 agosto. E se ciò non bastasse, arrivano ora anche le Apple Week e iPhone Week, due promozioni a tempo, anche loro disponibili fino a domenica 7, e anche loro figlie di MediaWorld. Sono diversi i prodotti in offerta, in alcuni casi corredati di sconti piuttosto cospicui (per essere di Casa Apple), ma non perdiamo altro tempo e andiamo a scoprire insieme le occasioni più interessanti.

Le migliori offerte di Apple Week e iPhone Week di MediaWorld

Se per la prima i prodotti scontati da MediaWorld sono prevalentemente cuffie, per la seconda sono tre gli smartphone in offerta: iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 e iPhone SE 2022. Si va da un minimo di 4% dei primi fino ad arrivare fino a sfiorare il 30% di sconto. Comunque, ecco i prodotti più interessanti delle Apple Week e iPhone Week di MediaWorld, che vi ricordiamo essere disponibili fino a domenica 7 agosto 2022. Per inciso, considerato lo sconto esiguo relativo ad iPhone 13 Pro Max e iPhone SE 2022 (rispettivamente del 4 e del 5% non li elenchiamo nemmeno, ma se volete acquistarli, li potete trovare qui in tutte le colorazioni).

Le offerte Apple migliori

Vi ricordiamo che sia la Apple Week che la iPhone Week di MediaWorld sono in vigore fino a domenica 7 agosto 2022.

In copertina iPhone 13 Pro

