Il mondo della musica spesso ci regala delle vere e proprie chicche rappresentate da collaborazioni tra artisti, a volte anche lontanissimi tra loro per i generi a cui solitamente si dedicano e il team di Spotify ha deciso di mettere in risalto questo aspetto con una nuova funzione: stiamo parlando di Supergrouper.

Si tratta di quella che il team di Spotify definisce “un’esperienza in-app” grazie alla quale gli appassionati di musica negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e nelle Filippine hanno la possibilità di creare e condividere le loro “collaborazioni” dei più grandi artisti.

Come funziona Supergrouper di Spotify

L’idea alla base della nuova funzione di Spotify è tanto semplice quanto affascinante: probabilmente la maggior parte dei cantanti preferiti di ciascun utente non ha avuto la possibilità di collaborare tra loro (ciò per varie ragioni, come ad esempio la distanza, il genere diverso di musica o perché appartenenti a diverse “epoche”) e Supergrouper è la soluzione studiata per “realizzare l’impossibile”.

In pratica, Supergrouper permette di riunire la band degli artisti dei propri sogni e condividere queste combinazioni creative con amici e altri fan.

Questi sono i passaggi da seguire

accertarsi di avere l’ultima versione disponibile dell’app Spotify (la trovate sul Google Play Store e sull’App Store) andare con il proprio dispositivo mobile su https://spotify.com/supergrouper scegliere i vari artisti che si desidera includere nella band dei propri sogni, con la possibilità di decidere anche i loro ruoli (altrimenti è possibile lasciare fare a Spotify, ovviamente sulla base delle abitudini di ascolto dell’utente) scegliere il nome di questa inedita e unica super band Supergrouper creerà una playlist personalizzata con la musica di tutti gli artisti di questa band, che potrà poi essere condivisa con amici e follower sui social media

La speranza è che questa nuova funzione possa essere estesa a tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è disponibile. Staremo a vedere.