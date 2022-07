Nel giugno dello scorso anno Twitter ha lanciato ufficialmente negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda il suo nuovo servizio in abbonamento Twitter Blue che permette agli utenti paganti di usufruire di funzionalità esclusive come annullare rapidamente un tweet appena inviato e la possibilità di leggere più articoli senza pubblicità. Ora il social ha deciso di aumentare il prezzo dell’abbonamento Twitter Blue, proprio nei giorni in cui Amazon ha annunciato i rincari di Prime.

L’abbonamento Twitter Blue aumenta del 66% a un anno dal lancio

Come riportato dal consulente di social media Matt Navarra tramite un post su Twitter, il social ieri ha inviato un’e-mail agli attuali abbonati al servizio Twitter Blue per informarli che il prezzo dell’abbonamento mensile sarà a breve aumentato e passerà dagli attuali 2,99 dollari al mese a 4,99 dollari al mese negli USA, ossia un aumento del 66% che interesserà anche gli altri paesi in cui Twitter Blue è attivo.

Twitter afferma che gli utenti che hanno già un abbonamento attivo continueranno a pagare 2,99 dollari al mese fino a ottobre 2022 e solo successivamente il prezzo di Twitter Blue verrà automaticamente adeguato a 4,99 dollari al mese, inoltre gli utenti già abbonati verranno nuovamente informati dell’aumento del prezzo 30 giorni prima che diventi effettivo.

La società giustifica l’aumento dei prezzi dell’abbonamento Twitter Blue alludendo alle nuove funzionalità introdotte nell’ultimo anno e alle prossime che arriveranno.

È noto che Twitter sta attraversando un periodo difficile a causa della recente fumata nera con il miliardario Elon Musk che ha ritirato l’accordo per l’acquisizione della piattaforma, aggravando la situazione già problematica del social network.

Potrebbe interessarti: Twitter fa i conti con “l’effetto Musk” fra trimestre negativo e dati rubati