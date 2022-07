Nelle scorse ore Apple ha annunciato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale 2022 (terminato il 25 giugno 2022), periodo nel corso del quale il colosso di Cupertino ha fatto registrare un record di ricavi (83 miliardi di dollari, con una crescita del 2% su base annua).

La crescita continua

Grande soddisfazione è stata espressa da Tim Cook, CEO di Apple, il quale ci ha tenuto a sottolineare come i risultati record di questo trimestre rappresentino una conferma di quanto gli utenti apprezzino i continui sforzi del colosso statunitense volti all’innovazione e al miglioramento della vita dei suoi clienti.

Cook ha proseguito ricordando che Apple è un’azienda all’avanguardia e con dei valori a cui non intende rinunciare e che, anzi, cerca di esprimere in tutti i suoi prodotti, come ad esempio le funzionalità progettate per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti oppure gli strumenti volti a migliorare l’accessibilità.

Anche Luca Maestri, CFO di Apple, si è detto molto soddisfatto per i risultati del trimestre terminato a giugno, i quali a suo dire confermano che il colosso di Cupertino continua ad essere competitivo nonostante le difficoltà dell’attuale situazione economica globale.

Inoltre Maestri ci tiene a ricordare che a giugno non è stato soltanto raggiunto il record trimestrale di ricavi ma è stato anche raggiunto il massimo storico in ogni segmento geografico e categoria di prodotto per quanto riguarda la base di utenti.

I prossimi appuntamenti di Apple

Passata l’estate, il colosso di Cupertino arriverà probabilmente al momento più importante dell’anno, quello del lancio della nuova generazione di iPhone e, considerate le aspettative di appassionati e addetti ai lavori, si preannuncia una parte conclusiva del 2022 con i botti per l’azienda.

Oltre alla serie iPhone 14, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare tre nuovi modelli di Apple Watch e altri prodotti.

