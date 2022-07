Apple continua a credere nell’ambizioso progetto per la realizzazione del suo veicolo elettrico a guida autonoma e dopo le ultime illustri assunzioni ora l’azienda di Cupertino sembra aver ingaggiato anche un’importante figura proveniente da Lamborghini.

Secondo uno scoop di Bloomberg, per la sua Apple Car l’azienda avrebbe arruolato Luigi Taraborrelli, uno dei principali responsabili dello sviluppo automobilistico di Lamborghini ed esperto telaista con 20 anni di esperienza maturata tra le fila della prestigiosa casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese.

Secondo il profilo LinkedIn, il manager ha lavorato su modelli Lamborghini come Urus, Huracan e Aventador, oltre al fuoristrada Sterrato e la concept car Asterion, inoltre ha supervisionato aree come maneggevolezza, sospensioni, sterzo, freni.

Le competenze di Taraborrelli non sono soltanto “meccaniche”, ma includono anche la messa a punto dei software di gestione di sospensioni e dinamica integrata, tecnologie per la simulazione virtuale e la sicurezza.

Recentemente Apple ha già assunto tecnici e dirigenti di alto profilo provenienti sia da storici colossi dell’automotive come BMW, Porsche, Mercedes e Volvo che da realtà più recenti come Tesla e Canoo, ma in merito all’arruolamento di Luigi Taraborrelli, un portavoce di Apple ha rifiutato di commentare l’assunzione.

Secondo un recente rapporto Apple Car non avrebbe volante né freni, bensì maxi schermi e poltrone per dormire durante gli spostamenti.

