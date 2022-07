Da otto anni Apple sta lavorando su un veicolo elettrico a guida autonoma. Un rapporto di oggi svela quali sono le ambizioni dell’azienda e le relative sfide che dovrà affrontare affinché la cosiddetta “Apple Car” diventi realtà.

Il rapporto pubblicato oggi da The Information rivela alcuni dettagli interessanti sull’aspetto e sulle funzionalità dell’avveniristica Apple Car. Secondo quanto riferito il veicolo sarebbe dotato di quattro sedili rivolti verso l’interno per consentire ai passeggeri di conversare faccia a faccia tra loro riparati da un tetto curvo che ricorda quello dell’iconico Maggiolino Volkswagen.

Apple Car con maxi schermi e poltrone per dormire durante il viaggio

Il rapporto afferma che i designer di Apple avrebbero discusso di grandi schermi per lo schienale dei sedili che si alzano e si abbassano e starebbero anche sperimentando un vano bagagli che si alza per un facile accesso e che si abbassa automaticamente quando non è in uso.

Inoltre l’ex capo del design di Apple Jony Ive, che ha lasciato il colosso di Cupertino nel 2019 per avviare un’azienda di design indipendente, sarebbe rimasto coinvolto nel progetto come consulente e avrebbe consigliato al team di Apple Car di utilizzare un approccio meno standardizzato.

Il rapporto afferma che Apple avrebbe persino discusso la possibilità di consentire ai passeggeri di sdraiarsi e dormire nel veicolo durante gli spostamenti, inoltre l’azienda di Cupertino starebbe studiando come mascherare l’ultimo prototipo del veicolo durante i test in pubblico.

In precedenza The Information ha affermato che Apple punta a ottenere i permessi dalla National Highway Traffic Safety Administration degli Stati Uniti per rilasciare un veicolo senza volante e pedale del freno, tuttavia è probabile che ci vorranno ancora diversi anni prima di vedere la “Apple Car” circolare nel traffico.

