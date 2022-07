Invece di imbracciare una delle tante cineprese che in quasi sessant’anni di carriera han fatto di Steven Spielberg uno dei registi più celebri e celebrati al mondo, il pluripremiato regista stavolta ha preferito fare tutto con un iPhone. A molti potrà sembrare strano, e in effetti un po’ lo è, ma non si tratta affatto di un caso isolato.

Basti pensare ad esempio a un altro Steven statunitense, il regista Soderbergh, che in varie occasioni si è servito di un iPhone per effettuare le riprese. Per il film Unsane usò un iPhone 7 Plus, per il successivo High Flying Bird fece tutto con un iPhone 8, ad esempio.

E non è affatto un unicum ancor più nel mondo dei videoclip musicali, ovviamente. Fra i casi più popolari possiamo ricordare ad esempio il video di Lose You to Love Me di Selena Gomez o Stupid Love di Lady Gaga, entrambi girati interamente con un iPhone 11 Pro.

Basta un iPhone per girare un video musicale, parola di Steven Spielberg

Ma veniamo a noi, al nuovo video musicale che Steven Spielberg ha diretto e girato con iPhone. È una prima per il regista, sia per quanto riguarda il campo dei video musicali, sia per l’uso di un telefono per girare un video di un certo livello. La tecnica scelta è stata una sorta di piano sequenza, tecnica cinematografica che consiste in una lunga inquadratura, senza stacchi che riprende una scena o più, senza i consueti stacchi.

In questo caso, Steven Spielberg, facendosi aiutare da sua moglie Kate Capshaw, ha scelto di girare il videoclip in un’unica ripresa (per l’appunto), tenendo l’iPhone in mano e stando seduto su una normale sedia da ufficio, spostato dalla consorte all’interno di una palestra scolastica.

Quasi dimenticavamo, la canzone protagonista del video in questione è Cannibal di Marcus Mumford. Il modello di iPhone resta un mistero, per ora; i retroscena del tutto (che no, non è proprio qualcosa di banalissimo e alla portata di tutti) li ha condivisi lo stesso cantante dei Mumford & Sons qui su Twitter.

Vi lasciamo al video in questione, (la stabilizzazione è impressionante), video che per inciso non è stato prodotto in collaborazione con Apple.

Forse ti sei perso: I migliori smartphone: la nostra classifica aggiornata ogni mese