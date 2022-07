La crescita digitale nel mondo rallenta, poiché la carenza di cavi in ​​fibra ottica ha fatto aumentare i prezzi e i tempi di consegna con un impatto negativo sulla realizzazione delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

Secondo l’analisi della società Cru Group, tra le regioni più colpite dalla crisi ci sono Europa, India e Cina, dove i prezzi di posa della fibra ottica sono aumentati fino al 70% dai minimi storici di marzo 2021.

La pandemia ha generato un aumento della domanda di servizi Internet e dati che ha portato a una carenza di alcuni materiali cruciali per la realizzazione delle infrastrutture.

La carenza di materie prime rallenta lo sviluppo della connettività globale

Alla base della carenza vi sono l’aumento dei prezzi di alcuni dei componenti critici come l’elio, elemento cruciale nella produzione di fibra di vetro, in parte causata da interruzioni degli impianti in Russia e negli Stati Uniti che ha causato un aumento dei prezzi del 135% negli ultimi due anni.

Anche prezzi del tetracloruro di silicio, un altro componente chiave nella produzione di fibre, sono aumentati fino al 50% secondo Cru Group.

I governi e le big tech come Amazon, Google, Microsoft e Meta stanno espandendo i loro imperi di data center per soddisfare la crescente domanda che comporta la posa di grandi quantità di cavi in ​​fibra ottica sotto terra, anche nei fondali degli oceani.

Secondo Cru Group i prezzi delle fibre hanno raggiunto il livello più alto da luglio 2019, sebbene il Nord America sia stato colpito meno duramente rispetto a Europa, Cina e India.

La situazione sfavorevole ha portato a un aumento significativo dei tempi di consegna per alcuni prodotti in fibra, soprattutto per i clienti più piccoli, mettendo in discussione il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la costruzione di infrastrutture che potrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo della connettività a livello globale.

