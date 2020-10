Amazon Prime Student è l’ennesimo coniglio estratto dal cilindro da parte di Amazon che va a sommarsi agli abbonamenti già disponibili. Come dice il nome stesso, strizza l’occhiolino agli studenti, anche se solo a quelli universitari, che poi a ben guardare tanto un limite non è se si considera il loro potere d’acquisto e la disinvoltura con cui effettuano acquisti online rispetto a quelli di minore età. Aggiungici poi un prezzo “stracciato” in confronto al quasi omonimo collega (sì, Amazon Prime), oltre ai vantaggi esclusivi di cui beneficiano gli iscritti, ed ecco che è facile comprendere come ci siano tutti gli ingredienti per un nuovo successo targato Jeff Bezos.

Ma cerchiamo di conoscere più a fondo Amazon Prime Student spiegando innanzitutto cos’è, con una definizione chiara di quello che rappresenta in un contesto così affollato di abbonamenti, passando poi al suo funzionamento, il costo e gli sconti disponibili una volta completata l’iscrizione. È tutto chiaro? Iniziamo subito allora.

Cos’è Amazon Prime Student

Amazon Prime Student è un abbonamento di Amazon della durata di quattro anni, pensato per gli studenti universitari fino al raggiungimento della laurea, che include i benefici di Prime con l’aggiunta di promozioni esclusive per i ragazzi iscritti all’Università. Inoltre, il servizio è offerto in collaborazione con Microsoft Surface (la nota linea di prodotti quali laptop, 2-in-1 e convertibili dotati del sistema operativo Windows 10), che concede come plus un periodo di utilizzo pari a 90 giorni senza costi aggiuntivi.

Questo è, detto in maniera molto sintetica, Prime Students, che potremmo definire anche come l’abbonamento Amazon Prime per studenti: se ti ha incuriosito, prosegui allora nella lettura del nostro approfondimento, con cui andremo ora a illustrare in modo dettagliato come funziona il Prime universitari (sì, c’è anche chi lo chiama così).

Come funziona Amazon Prime Student

Come accennato nell’introduzione, Amazon Prime Student Italia si rivolge in modo esclusivo agli studenti universitari, e dietro il pagamento di un costo fisso annuale offre tutti i servizi inclusi nell’abbonamento Prime di Amazon più altri benefici accessibili unicamente dagli iscritti a Prime Student. Riepilogando, dunque, se frequenti l’Università e scegli di completare l’iscrizione al servizio online potrai usufruire di:

Prime Video : film e serie TV in streaming

: film e serie TV in streaming Prime Music : due milioni di brani in streaming senza interruzioni pubblicitarie

: due milioni di brani in streaming senza interruzioni pubblicitarie Prime Reading : centinaia di eBook e fumetti

: centinaia di eBook e fumetti Prime Photo : spazio di archiviazione illimitato per foto su PC, tablet e smartphone

: spazio di archiviazione illimitato per foto su PC, tablet e smartphone Twitch Prime : contenuti addizionali per i giochi più famosi della piattaforma Twitch

: contenuti addizionali per i giochi più famosi della piattaforma Twitch Offerte esclusive : promozioni rivolte ai soli iscritti

: promozioni rivolte ai soli iscritti Sconti sui prodotti Microsoft Surface : offerte sui dispositivi della linea Surface di Microsoft

: offerte sui dispositivi della linea Surface di Microsoft Accesso anticipato alle offerte lampo : possibilità di acquistare i prodotti in offerta lampo su Amazon

: possibilità di acquistare i prodotti in offerta lampo su Amazon Accesso alle offerte del Prime Day : possibilità di comprare uno o più articoli durante i Prime Day

: possibilità di comprare uno o più articoli durante i Prime Day Consegne rapide illimitate: ricezione entro 24 o 48 ore di milioni di articoli contrassegnati dall’etichetta Prime

Bene, per la teoria può anche bastare così per oggi: è arrivato finalmente il momento di passare alla pratica, illustrando in primis come iscriversi a Prime Student.

Iscrizione Amazon Prime Student

Ecco i passaggi da seguire per effettuare l’iscrizione a Prime Student:

Vai alla pagina principale di Amazon Prime Student

Clicca sul bottone Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi

Seleziona una seconda volta il tasto Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi presente nella nuova schermata

presente nella nuova schermata Esegui l’accesso con le credenziali dell’ account Amazon

Compila il form d’iscrizione inserendo l’ indirizzo e-mail universitario e l’ anno di completamento degli studi previsto

e l’ previsto Aggiungi, modifica o mantieni la modalità di pagamento

Aggiungi, modifica o lascia invariato l’ indirizzo di fatturazione

Clicca su Iscriviti – 90 giorni senza costi aggiuntivi

Invia il modulo d’iscrizione

d’iscrizione Clicca sul link di verifica nell’email inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza

nell’email inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato in precedenza Completa l’iscrizione al nuovo abbonamento

Se non hai un indirizzo email universitario, Amazon provvederà a verificare manualmente se risulti o meno iscritto a un corso di facoltà chiedendoti l’invio tramite email dei seguenti documenti:

certificato di iscrizione all’Università

libretto universitario

tesserino studenti rilasciato dalla propria facoltà

In genere ci vogliono dai tre ai cinque giorni lavorativi prima che Amazon completi il processo di verifica manuale: in caso di accertamento positivo, riceverai all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione un’email contenente il link d’iscrizione al servizio Prime Students da utilizzare entro 14 giorni, alla scadenza dei quali dovrai interagire con il Servizio Clienti Amazon per portare a termine la procedura.

Prima di passare all’argomento successivo, desideriamo fare il punto su un’altra nota importante: l’email, che includerà le copie dei documenti indicati nell’elenco qui sopra, dovrà essere inviata all’indirizzo amazon-student-verification@amazon.it, avendo cura di eseguire scansioni di qualità, dove cioè siano leggibili il tuo nome, quello dell’Università e l’anno di validità, pena il rifiuto da parte dello staff di Amazon preposto alla verifica dei dati.

Come passare da Amazon Prime a Prime Student

Amazon Prime Student è disponibile anche per gli studenti universitari che hanno già sottoscritto l’abbonamento Prime e, cosa ancora più importante, passare da Prime a Prime Student è davvero un gioco da ragazzi: basta infatti seguire i passaggi descritti qui sopra per un’iscrizione da zero, con la sola differenza che avrai già memorizzate le informazioni riguardanti il metodo di pagamento e l’indirizzo di fatturazione, oltre alla visione del messaggio che segue:

Iscrivendoti a Prime Student la tua iscrizione ad Amazon Prime terminerà e riceverai un rimborso proporzionale ai mesi rimanenti del tuo abbonamento Amazon Prime, a meno che tu non l’abbia ricevuto come regalo. Continuerai ad avere accesso ai benefici di Amazon Prime come le spedizioni in un giorno illimitate, Prime Video, Prime Music e Twitch Prime. I benefici Amazon Prime ricevuti tramite l’iscrizione Prime Student non possono essere condivisi con altri account Amazon. Se condividi i tuoi benefici con altri, questi non potranno più utilizzarli una volta che ti iscrivi a Prime Student.

In sostanza, Amazon ti avverte che l’iscrizione al nuovo servizio comporta in automatico la disiscrizione da Prime, con un rimborso basato sui mesi che rimangono ancora da pagare. Ma a proposito di denaro, visto che ancora non lo abbiamo fatto, vediamo adesso quanto costa l’abbonamento di Amazon dedicato agli studenti universitari, prima di concludere la nostra guida con gli sconti più importanti di cui possono beneficiare gli iscritti.

Prime Student: costo

Amazon Prime Student costa 18 euro l’anno per un periodo massimo di quattro anni e non oltre il conseguimento della laurea, dopo la quale ci sarà il passaggio all’abbonamento Amazon Prime e al relativo costo, oggi pari a 36 euro all’anno. Dunque il Prime pensato per gli studenti che frequentano l’Università costa la metà rispetto al servizio “normale”.

Importante: grazie alla collaborazione con Microsoft Surface, i primi 90 giorni sono gratuiti.

Sconti Amazon Prime Student

Riagganciandoci a quanto appena detto, Prime Student offre il 50% di sconto rispetto al costo annuale dell’abbonamento Prime di Amazon. Oltre a questo, puoi anche usufruire di diverse promozioni sui prodotti Microsoft, come ad esempio:

il 10% di sconto sui prodotti Surface

il 15% di sconto su Microsoft Office Home & Student 2019

In più, se prendi in esame gli articoli collegati alla galassia Amazon, ottieni:

il 20% di sconto su Audible per 12 mesi (primi 30 giorni gratis)

(primi 30 giorni gratis) offerte esclusive sugli articoli in vendita nel marketplace Amazon

Bene, e con quest’ultimo capitolo possiamo dire di aver sviscerato l’argomento da cima a fondo, offrendoti un approfondimento completo su Amazon Prime Student. Qual è la tua opinione a riguardo? Prima di salutarci, ti invitiamo alla lettura della nostra guida sempre aggiornata sui migliori notebook per lo studio.