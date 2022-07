In seguito alle recenti politiche antitrust, dall’inizio del 2022 Apple ha iniziato a consentire alle app di terze parti che offrono contenuti digitali di permettere agli utenti di abbonarsi e pagare i relativi importi all’esterno dell’App Store.

In quest’ottica ora Netflix sta introducendo un’opzione nell’app iOS che porta gli utenti al suo sito Web per aderire a un nuovo abbonamento.

Netflix lancia l’abbonamento esterno all’app per gli utenti iOS

Come notato da più utenti e confermato anche da 9to5Mac, l’app Netflix ora sfrutta la nuova API iOS che porta l’utente a un sito Web esterno prima di effettuare un abbonamento.

In questo modo quando l’utente tocca il relativo pulsante appare un messaggio che lo avvisa del fatto che sta per uscire dall’app per andare su un sito Web esterno. Il messaggio inoltre informa l’utente che la transazione non sarà più responsabilità di Apple e che gli abbonamenti saranno gestiti tramite la piattaforma Netflix.

Se l’utente sceglierà di continuare verrà indirizzato al sito Web di Netflix dove inserirà i propri dati personali, selezionerà un metodo di pagamento e il piano al quale abbonarsi.

Questa modalità consente a Netflix di non pagare ad Apple la commissione del 30% per ogni abbonamento effettuato all’interno delle app iOS e nemmeno quella ridotta al 15% per i successivi rinnovi dopo un anno.

La mossa di Netflix dunque non sorprende, anche per il fatto che ultimamente la piattaforma di streaming sta attraversando una pesante crisi finanziaria alla quale sta reagendo introducendo il piano con la pubblicità e limitando la condivisione dell’account.

Non è chiaro quando esattamente Netflix abbia iniziato a implementare questa opzione per gli utenti iOS, ma in base ai rapporti il lancio a questo punto sembra essere globale.

