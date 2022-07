Senza far troppo rumore, Xiaomi ha presentato nei giorni scorsi un nuovo robot aspirapolvere per il mercato globale. Si chiama Xiaomi Robot Vacuum S10t e, rispetto al Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra che abbiamo recensito di recente, vanta una potenza d’aspirazione doppia, pari a 8.000 Pa. È un prodotto dotato inoltre di una tecnologia anti groviglio che permette di non intasare la porta d’aspirazione, assicura una copertura di 180 m² con una singola ricarica e permette anche di “lavare” grazie a un serbatoio d’acqua di 250 ml. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Xiaomi Robot Vacuum S10t

È da qualche giorno sul sito globale di Xiaomi questo nuovo aspirapolvere robot, un prodotto super potente di cui tuttavia non sappiamo ancora su quali mercati sarà disponibile e a che prezzo. In attesa di maggiori informazioni, possiamo però parlarvene in dettaglio visto che ha una pagina prodotto dedicata.

Come anticipato, uno dei punti forti di Xiaomi Robot Vacuum S10t è la potenza d’aspirazione, la più elevata per il colosso cinese. Parliamo di 8.000 Pa massimi, che è possibile sfruttare in modalità Super. Ma c’è tuttavia modo di abbassare la potenza a 4.000 Pa in modalità turbo e a 2.000 Pa in standard, quando necessario.

La batteria da 5.200 mAh gli consente di aspirare superfici fino a 180 metri quadri con una singola carica, il serbatoio da 250 ml serve per lavare. È tutto gestibile dalle app companion Mi Home e Xiaomi Home, grazie al sistema di navigazione laser LDS, a un chip quad core e all’algoritmo SLAM, che permettono insieme di mappare la casa e gestire quali aree pulire e quali evitare.

Per il resto, c’è da sottolineare la presenza di un vano da 450 ml per la polvere, un sistema anti groviglio che serve ad aggirare gli intasamenti da peli di animali, capelli e altro. Xiaomi Robot Vacuum S10t si aggiorna via OTA e misura 345 mm di diametro e 102,3 mm di spessore.

Vi terremo aggiornati con le informazioni sui prezzi e sulla disponibilità non appena ne sapremo di più.

