Oggi, 20 luglio 2022, Huawei ha presentato sul mercato italiano un nuovo paio di cuffie true wireless molto economiche di tipo semi in-ear. Si chiamano Huawei FreeBuds SE e, per un veloce assaggio, basti sapere che promettono 6 ore di autonomia con una singola carica, sono dotate di Bluetooth 5.2 e di una tecnologia di cancellazione del rumore. Ma soprattutto costano meno di 50 euro di listino, prezzo che fino al prossimo 5 agosto è ribassato per via di un’offerta di lancio piuttosto ghiotta. Ma ecco tutti i dettagli.

Caratteristiche e funzioni delle Huawei FreeBuds SE

Parliamo di un paio di cuffiette true wireless di tipo semi in-ear, molto leggere e dotate di un driver dinamico da 10 mm con diaframma ad alta sensibilità. È presente la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale che funziona grazie a un microfono dedicato che lavora in combinazione con altri due microfoni per garantire una resa del parlato chiara in chiamata.

Come anticipato le Huawei FreeBuds SE sono dotate di Bluetooth 5.2 e di varie funzioni smart (l’attivazione della modalità accoppiamento alla prima apertura della custodia, o la pausa automatica non appena le si rimuovono). È possibile gestirle manualmente perché, come immaginabile, sono in grado di rilevare i tocchi, per mettere in pausa, saltare i brani o gestire le chiamate.

Lato autonomia, le Huawei FreeBuds SE vantano fino a 6 ore di riproduzione continuativa (con volume al 50%, ANC disattivato e modalità AAC attivata), 24 ore col supporto della custodia di ricarica (con gli stessi parametri). Scendono, seppur di poco, le ore in caso di chiamate vocali, che diventano rispettivamente 4 e 16, con le medesime impostazioni anticipate.

Previous Next Fullscreen

Huawei FreeBuds SE: prezzo, disponibilità e offerta di lancio

Le cuffie Huawei FreeBuds SE sono disponibili in preordine sul mercato italiano da oggi, 20 luglio 2022, in due colorazioni (bianca e celeste chiaro). Costano di listino 49,90 euro, ma per chi le desidera acquistare su Huawei Store in preordine entro il prossimo 5 agosto, e versando un acconto di un euro, è in vigore un’offerta di lancio che le sconta di 10 euro: quindi a 39,90 euro.

Acquista le Huawei FreeBuds SE a 39,90 euro su Huawei Store

Potrebbe interessarti anche: le migliori cuffie true wireless del mese, la nostra selezione