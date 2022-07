Continua l’operazione nostalgia del Gruppo LEGO, che oggi annuncia il nuovo set Atari 2600 LEGO, che ricostruisce una delle console più celebri degli anni 70/80. Lanciata nel lontanissimo 1977, Atari 2600 è stata una delle prime console a utilizzare le cartucce e ha ottenuto un successo straordinario, con circa 30 milioni di unità vendute.

A distanza di 45 anni, e in occasione del cinquantesimo anniversario di ATARI, la console torna nelle case degli appassionati, grazie a una rivisitazione del Gruppo LEGO che utilizza gli iconici mattoncini per ricostruire uno dei simboli degli anni 80. Ogni fase, dall’apertura della scatola fino all’esposizione, passando per tutte le fasi dell’assemblaggio, riporterà indietro nel tempo gli appassionati, in un viaggio suggestivo nella memoria.

Gli ingegneri del Gruppo LEGO non hanno trascurato alcun dettaglio, a partire dal joystick che riprende anche i movimenti del modello originale, ma ancora più bello sarà far scorrere la parte anteriore della console per svelare un pop-up con una scena che riproduce una tipica cameretta degli anni 80.

E per completare il set non potevano mancare le cartucce, tre per la precisione, con i titoli più rappresentativi dell’epoca: Asteroids, Adventure e Centipede, che i fan del gruppo Atari hanno sicuramente giocato sulla console originale. Ogni cartuccia può essere conservata nella custodia o trasformata in una versione ridotta dei giochi, con i personaggi più rappresentativi.

La console include ovviamente la porta per collegare il joystick ma anche alcuni dettagli come il selettore per il tipo di televisione da collegare, a colori o in bianco e nero. Chris McVeigh, il designer scelto per realizzare il set dedicato ad Atari 2600, è da sempre un grande fan del brand e ha dichiarato:

“L’Atari 2600 è stato uno dei regali più memorabili che io abbia mai ricevuto da bambino. Ricordo di aver trascorso ore e ore davanti alla TV, stupito di potermi cimentare con giochi Arcade a casa mia. Tra i primi videogiochi proposti c’erano anche molti titoli leggendari, come Asteroids, Adventure e Centipede. Per questo motivo, riunire per la realizzazione di questo fantastico set due icone come Atari e LEGO è stata un’esperienza incredibile. Ci auguriamo che la costruzione di questa storica console vi riporti a quei giorni felici in cui una manciata di pixel significava un mondo di avventure!”

Il set Atari 2600 LEGO sarà in vendita nei LEGO Store e su LEGO.com a partire dal primo agosto 2022 al prezzo di 239,99 euro. Sarà disponibile da gennaio 2023 anche nei negozi Multiplayer. Il set e composto da 2.532 pezzi e include una console, tre giochi con ricostruzioni tridimensionali e il meccanismo di apertura a sorpresa. Una volta montato misura 33 centimetri di larghezza, 22 di profondità e 8 di altezza.