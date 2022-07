Snap, l’azienda madre di Snapchat, ha annunciato oggi che si sta preparando a lanciare la versione Web della sua popolare app di messaggistica per consentire ai suoi utenti di comunicare anche da un computer e non più solo attraverso uno smartphone.

Inizialmente la piattaforma Web sarà disponibile esclusivamente per gli abbonati a Snapchat+ a partire da quelli residenti nei seguenti Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Snapchat anche da computer con la versione Web

L’azienda ha affermato che questa espansione della piattaforma Snapchat nasce dalla consapevolezza che gli utenti utilizzano i computer sempre più frequentemente, complici la crescita della loro età media, la ripresa della pandemia e l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico.

Snapchat per il Web sfrutta lo spazio extra sullo schermo per consentire agli utenti di chattare e chiamare nella stessa finestra, tuttavia la piattaforma Web sarà compatibile solo con il browser Google Chrome e non con Safari.

Snapchat Web rappresenta la prima funzionalità esclusiva per gli abbonati dal lancio di Snapchat+ a giugno e inizialmente non includerà pubblicità.

L’azienda si trova in un momento particolarmente delicato poiché sta cercando di monetizzare i suoi 332 milioni di utenti attivi giornalieri in seguito al rallentamento della crescita dei ricavi, tuttavia la versione web di Snapchat dovrà affrontare piattaforme concorrenti come WhatsApp, Telegram e Discord.

