Intel punta ad espandere la sua presenza nel settore delle schede video. Dopo il lancio dei primi modelli dedicati ai notebook, infatti, la casa americana ha lanciato lo scorso giugno la prima scheda video per PC desktop, la nuova Intel Arc A380, destinata però alla fascia bassa e disponibile, per ora, in Cina.

In futuro, Intel rinnoverà ulteriormente la sua gamma di GPU per desktop con il lancio di diversi nuovi modelli. Uno dei punti di riferimento della nuova lineup di casa Intel sarà la scheda video Intel Arc A750, destinata alla fascia media. La nuova proposta della gamma Arc è oggi protagonista di un test “ufficiale”.

Intel ha pubblicato un video in cui ha diffuso i primi dettagli sulle prestazioni della sua nuova Intel Arc A750. La scheda, nei giochi selezionati dall’azienda, batte (anche se di poco) la NVIDIA RTX 3060. Ecco i dettagli:

Primi benchmark ufficiali della Intel Arc A750: è più veloce della NVIDIA RTX 3060

Il video che trovate di seguito ci mostra in anteprima la nuova Intel Arc A750 e le sue potenzialità. La scheda grafica, le cui specifiche non sono ancora state svelate in modo completo da Intel, è al centro di una serie di benchmark ufficiali realizzati da Intel per mostrare le capacità del suo prodotto.

Intel ha testato la nuova Intel Arc A750 in cinque diversi giochi (F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 e Fortnite) con l’obiettivo di evidenziare il vantaggio prestazionale rispetto a quella che sarà la sua principale rivale, la NVIDIA RTX 3060.

Secondo i dati pubblicati da Intel, la nuova Arc A750 presenta un leggero vantaggio (nel gaming a 2560 x 1440 pixel con ray tracing disattivato) rispetto alla concorrente di casa NVIDIA. Il gap prestazionale varia in base al gioco scelto ma, considerando la selezione di titoli scelta da Intel, la nuova Arc A750 sembra superiore alla RTX 3060.

Da notare che nel video si fa riferimento ad una versione Limited Edition della nuova scheda grafica di Intel. Al momento, però, non ci sono informazioni precise in merito alle caratteristiche di tale modello rispetto alla versione “Standard Edition” destinata al mercato globale.

Ricordiamo che, secondo i rumor, la nuova Intel Arc A750 potrà contare sulla GPU ACM-G10 (la stessa utilizzata dal modello di fascia più alta, la A770) con 24 Xe-Core e 12 GB di memoria GDDR6. Considerando il collegamento 6+8 pin necessario per alimentare la scheda, la nuova Intel Arc A750 dovrebbe presentare un TDP di circa 225 W. I partner di Intel stanno già lavorando alle varie versione della nuova scheda, molto vicina al debutto.

Di seguito potete dare un’occhiata al video dedicato alla nuova Arc A750 Limited Edition pubblicato da Intel:

Il prezzo sarà determinante per valutare la nuova scheda Intel

Il confronto con la NVIDIA RTX 3060 è sicuramente interessante. Bisogna però evidenziare alcuni aspetti fondamentali. Il vantaggio della nuova Intel Arc A750 nei benchmark è limitato e la RTX 3060 è oramai un modello a fine carriera. NVIDIA, ricordiamo, presenterà nei prossimi mesi la nuova serie RTX 4000 con la RTX 4060 che debutterà ad inizio del 2023 registrando, probabilmente, un deciso passo in avanti in termini di performance.

Per la Intel Arc A750, quindi, sarà necessario avviare un nuovo confronto a breve per testare le potenzialità della nuova scheda grafica in paragone con le nuove proposte della serie RTX di NVIDIA (oltre che con le ultime Radeon di casa AMD). Molto dipenderà dal prezzo di vendita della nuova Intel Arc A750. Al momento, le informazioni sono limiate. Alcune indiscrezioni in merito ad un possibile aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti Intel, però, non fanno ben sperare. Ricordiamo che, attualmente la NVIDIA RTX 3060 si trova su Amazon facilmente a meno di 500 euro.

Il debutto ufficiale della nuova scheda di Intel dovrebbe avvenire nel corso dell’estate. Maggiori dettagli, quindi, emergeranno a breve. La nuova A750 sarà disponibile in Italia, molto probabilmente, non prima del prossimo autunno. Staremo a vedere quali saranno le sue reali performance.

