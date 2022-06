NVIDIA si prepara a rinnovare, in modo significativo, la sua gamma di GPU. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, l’azienda porterà sul mercato diverse nuove schede video per PC desktop e per notebook con l’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di sfruttare un livello superiore per quanto riguarda le prestazioni grafiche. Le novità in arrivo da NVIDIA sono diverse.

C’è grande attesa per la nuova gamma RTX 40 Series, attesa al debutto nel corso dell’estate. Contestualmente, inoltre, NVIDIA porterà sul mercato la nuova GTX 1630, scheda grafica che dovrebbe arrivare sul mercato a brevissimo, rinnovando la fascia bassa dell’offerta NVIDIA. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle tempistiche di lancio della nuova gamma di schede video NVIDIA:

La nuova entry level NVIDIA GTX 1630 è stata posticipata?

Da tempo, NVIDIA lavora ad una nuova proposta entry level per la sua gamma di schede video per PC desktop. Si tratta della GTX 1630. Secondo un report di videocardz, NVIDIA potrebbe aver rinviato la nuova GTX 1630. Al momento, non ci sono dettagli in merito alle tempistiche di lancio della nuova scheda. Un documento pubblicato dal magazine, infatti, confermava il lancio della nuova GTX 1630 entro fine maggio. A distanza di quasi due settimane dalla data di fine embargo e, quindi, dall’avvio del lancio, però, della scheda video non c’è ancora traccia.

Alla base del rinvio potrebbe esserci il “solito” problema con la disponibilità dei componenti. NVIDIA potrebbe aver preferito indirizzare le risorse disponibili verso la produzione di schede video di fascia più alta, in grado di garantire profitti maggiori dalla vendita rispetto alla nuova GTX 1630, futura entry level dell’offerta di GPU per desktop di casa NVIDIA. La scheda potrebbe debuttare nel corso delle prossime settimane. Non ci sono, però, indicazioni ufficiali (o ufficiose) sul progetto. Sarà necessario attendere i prossimi giorni per saperne di più.

In ritardo anche le nuove RTX 4000: per la 4060 e la 4050 appuntamento al 2023

Oltre agli ultimi aggiornamenti sulla futura entry level, in queste ore arrivano importanti novità anche per le future RTX 4000. NVIDIA, infatti, ha in programma un aggiornamento della gamma RTX nel corso dei prossimi mesi con il lancio di nuove ed attesissime generazioni delle sue schede video di riferimento per i videogiocatori. Secondo le informazioni trapelate online in precedenza, il lancio della RTX 4090, la top di gamma della nuova famiglia, sarebbe fissato per agosto 2022 mentre la RTX 4080 e la RTX 4070 dovrebbero arrivare, rispettivamente a settembre 2022 e ottobre 2022.

Anche in questo piano, però, i piani reali di NVIDIA potrebbero essere molto diversi da quanto anticipato dai rumor. La disponibilità effettiva nei negozi delle nuove GPU dell’azienda non sarà immediata. La nuova RTX 4090, infatti, potrebbe essere disponibile in vendita soltanto a partire dal prossimo settembre. Per la RTX 4080, invece, sarà necessario attendere il mese di ottobre mentre la RTX 4070 arriverà nei negozi a novembre.

Solo in un secondo momento (a questo punto c’è il rischio di un lancio nel 2023) saranno disponibili i modelli più economici della gamma RTX 4000. NVIDIA, infatti, ha in programma il lancio della RTX 4060 e della RTX 4050. Le due schede, che avranno il compito di rendere molto più accessibile l’offerta RTX, arriveranno dopo le tre GPU di fascia alta. Di conseguenza, il lancio commerciale effettivo potrebbe essere posticipato al primo trimestre del 2023.

Secondo quanto rivelato da WCCF Tech, per il debutto ufficiale della RTX 4060 sarà necessario attendere il CES 2023. Durante l’evento dovrebbe esserci la presentazione ufficiale della scheda che poi arriverà sul mercato solo in un secondo momento. Solo dopo il debutto della RTX 4060 potrebbe toccare alla entry level della famiglia, la RTX 4050. I ritardi nel lancio, anche in questo caso, sarebbero legati all’alta domanda per le schede video ed ai problemi con i componenti.

Maggiori dettagli sulle tempistiche di lancio delle nuove RTX 4000 arriveranno, di certo, nelle prossime settimane. Sarà necessario attendere il prossimo futuro anche per scoprire, con precisione, quali sono i piani di NVIDIA per le versioni mobile delle sue GPU da destinare ai futuri notebook da gaming in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Per il momento, l’azienda dovrebbe dare precedenza alla gamma desktop.

Leggi anche: NVIDIA al Computex 2022: focus su gaming, nuovi notebook e TV con G-Sync