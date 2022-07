OPPO si prepara a lanciare una nuova smartband economica che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di OPPO Band 2.

Tale dispositivo, già al centro di qualche indiscrezione nelle ultime settimane, è al momento nella fase di approvazione da parte dei vari enti che si occupano di telecomunicazioni.

E così, dopo essere apparsa in Indonesia nel database di NBTC, nelle scorse ore OPPO Band 2 è stata avvistata anche nei siti di EEC in Russia e del BIS in India.

Come al solito, questi database non forniscono dettagli sulle caratteristiche dei dispositivi che vengono certificati ma confermano che la loro commercializzazione si avvicina.

E anche Mukul Sharma, che ha condiviso su Twitter le immagini relative alle certificazioni, si dice certo che OPPO Band 2 sta per essere lanciata ufficialmente in India.

Cosa sappiamo di OPPO Band 2

Al momento non si hanno informazioni precise su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di OPPO Band 2, device che potrebbe essere lanciato insieme ad un altro dispositivo indossabile, OPPO Watch 3.

Probabilmente tra le feature della nuova smartband non mancheranno il supporto alla connettività NFC e un sensore per il calcolo del livello di ossigeno nel sangue.

Ad ogni modo, per farsi un’idea della possibile dotazione tecnica della nuova smartband di OPPO può essere utile guardare a quella della precedente generazione, tra i cui punti di forza vi sono uno schermo AMOLED da 1,1 pollici con risoluzione 126 x 194 pixel e protezione con vetro 2,5D anti graffio, un accelerometro a tre assi, un sensore per la rilevazione del battito cardiaco, il monitoraggio SpO2, il supporto a 12 modalità sportive, la connettività Bluetooth 5.0 e una batteria da 100 mAh che dovrebbe garantire fino a 14 giorni di autonomia.

Purtroppo allo stato attuale non è chiaro nemmeno quando OPPO Band 2 sarà lanciata ma è probabile che ciò possa avvenire entro la fine di questo mese. Resta da capire se la smartband sarà disponibile a livello globale o soltanto in alcuni mercati selezionati.

* * * Nell’immagine di copertina OPPO Band