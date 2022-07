Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione di Xiaomi Smart Band 7 Pro, la nuova smartband di Xiaomi che porta diverse novità, prima fra tutte la presenza del ricevitore GPS, una prima assoluta per la serie, oltre alla tecnologia NFC sempre più utile per i pagamenti in mobilità.

In attesa di capire se e quando sarà rilasciata una versione destinata al mercato globale, i fan che vogliono mettere le mani sul nuovo dispositivo indossabile possono rivolgersi a TomTop, noto store online cinese che offre già il dispositivo a un prezzo tutto sommato accettabile.

Xiaomi Smart Band 7 Pro già acquistabile

Xiaomi Smart Band 7 è in dispositivo completamente diverso rispetto alla versione base, a partire dallo schermo, che la fa assomigliare più a uno smartwatch che a una smartband. Ha una diagonale da 1,64 pollici con una risoluzione di 280 x 456 pixel, con un pannello AMOLED che garantisce una buona visibilità in ogni condizione ed è protetto da un vetro curvo 2,5D.

Decisamente ricca la dotazione di sensori, a partire dal misuratore ottico di battito cardiaco che si occupa anche della rilevazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), senza scordare il sensore di luce ambientale, il giroscopio e l’accelerometro. Niente male la connettività, che include Bluetooth 5.2 e NFC, ma anche il supporto a ben 5 sistemi di navigazione satellitare: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo e QZ5S, per conoscere la propria posizione in qualunque parte del mondo.

La batteria da235 mAh garantisce un’autonomia compresa tra 6 e 12 giorni, a seconda del tipo di utilizzo e si ricarica in un’ora. È presente la certificazione per immersioni fino a 50 metri, che permette di utilizzarla in qualsiasi momento della giornata senza temere di danneggiarla. La versione commercializzata da TomTop è quella dedicata al mercato interno, che però include anche il supporto alla lingua inglese, che permette quindi di utilizzarla anche nel resto del mondo.

Non vi resta che aprire il link sottostante per ordinare la vostra Xiaomi Smart Band 7 Pro, che su TomTop è in vendita a 73,72 euro, prezzo che include IVA, spedizione ed eventuali tasse di importazione.

Acquistate Xiaomi Smart Band 7 Pro su TomTop

